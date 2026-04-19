Obispos de México: La Paz Nace de la Compasión y la Justicia, No de la Indiferencia

Los obispos de México hacen un llamado a no acostumbrarse al dolor y a denunciar las causas de la violencia, destacando la importancia de la fraternidad y la justicia para construir la paz.

Los obispos de México, reunidos en su reciente asamblea, han emitido un contundente comunicado en el que rechazan la normalización del dolor y la indiferencia ante las crudas realidades que aquejan al país. Con un llamado a la acción y la reflexión profunda, los jerarcas de la Iglesia Católica en México enfatizan que la paz verdadera no se forja con la opresión de las armas ni con discursos huecos y vacíos de contenido. Más bien, la construcción de un México en paz demanda la multiplicación de espacios de esperanza, la denuncia incansable de las causas que generan la violencia y el sufrimiento, y una lucha frontal contra aquellos que se lucran y se benefician del dolor ajeno.

Los trabajos y momentos compartidos durante este encuentro episcopal tuvieron como propósito primordial avivar y revitalizar el compromiso de ser la Iglesia que Jesucristo resucitado desea para nuestro tiempo. Este compromiso se manifiesta en un diálogo constante y abierto con las nuevas y complejas realidades que la sociedad mexicana experimenta, buscando así aportar de manera significativa a la edificación de una paz duradera y genuina. En este sentido, la exhortación episcopal es clara: nadie debe acostumbrarse al dolor ni desarrollar una insensibilidad ante las adversidades. Detrás de cada crisis, de cada acto de violencia, existen personas que sufren, que buscan un propósito y un sentido para sus vidas, y que, por derecho, merecen ser acompañadas, escuchadas y apoyadas en su camino.

La profunda preocupación por la persistente situación de inseguridad en el país se hizo patente, especialmente a raíz de los lamentables acontecimientos ocurridos en el mes de febrero pasado. Los obispos recordaron la memoria de la Guerra Cristera, cuyo centenario se celebra actualmente. Esta memoria, subrayaron, no debe ser vista como un episodio de confrontación, sino como un poderoso testimonio de fe. Miles de hombres y mujeres entregaron su vida en defensa de la libertad religiosa, demostrando una valentía y una fidelidad inquebrantables. Su recuerdo se invoca con gratitud, no con el ánimo de dividir, sino con la firme intención de aprender de la historia y de construir sobre sus lecciones un futuro mejor. Los obispos expresaron su convicción de que el amor de Jesús ofrece el camino para reconstruir el tejido social dañado y para sanar las heridas más profundas que afligen a la nación. Se reafirmó que la mayor riqueza del pueblo mexicano no reside en los bienes materiales, sino en el don divino de la capacidad de amar que reside en el interior de cada persona.

En un contexto más amplio, la celebración del próximo campeonato mundial de fútbol fue destacada por los obispos como una oportunidad para invitar a todos los participantes y asistentes a convertir este evento deportivo en un poderoso signo de la vocación humana hacia la comunión entre los pueblos. Se trata de una ocasión propicia para demostrar que es posible vivir la fraternidad en medio de la diversidad, para fomentar el respeto mutuo y para reconocer la unidad de la humanidad como una sola gran familia. Por ello, hicieron un ferviente llamado a que todos se vean como hermanos, a que se construyan puentes de entendimiento y colaboración, y a que se trabaje conjuntamente hacia un futuro reconciliado, un futuro que florezca a partir de los pilares de la justicia y la misericordia, elementos fundamentales para erradicar el sufrimiento y la violencia





alcalorpolitico / 🏆 41. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Obispos De México Paz Dolor Justicia Fraternidad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cumbre en España no es anti-Trump, sino de paz: SheinbaumDiario de circulación nacional fundado en 1984.

Read more »

Expresidente de Birmania es indultado y pena de la Nobel de la Paz Suu Kyi reducidaLa pena de cárcel de exlíder birmana y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, se redujo, mientras el expresidente Win Myint fue indultado.

Read more »

Presidenta Sheinbaum viaja a Barcelona para Cumbre en Defensa de la Democracia con mensaje de pazLa presidenta Claudia Sheinbaum participará en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, España, invitada por Pedro Sánchez. Llevará un mensaje de paz y priorizará el principio de "primero los pobres". La agenda incluye encuentros bilaterales con líderes mundiales.

Read more »

Nace la bebé de Michelle Saide y Antonio Rosique, conductor de Exatlón México; publican tierna FOTO en redesEl conductor de televisión y la periodista deportiva se casaron en 2021 en Monterrey, Nuevo León; previamente celebraron su boda civil

Read more »

Sembrar paz, México sede de próxima cumbre y defensa de Cuba; así participó Sheinbaum en EspañaLa Presidenta de México insistió en su propuesta de la Cumbre G20: cambiar armas por el combate al cambio climático

Read more »

Presidenta de México Propone Reorientar Gasto Militar Global a Reforestación y PazClaudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ha lanzado una ambiciosa propuesta en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona: destinar el 10% del gasto mundial en armamento a un programa de reforestación a gran escala y abogar por una declaración contra la intervención militar en Cuba. La mandataria enfatizó la necesidad de priorizar la vida, la paz y la sostenibilidad sobre la guerra, invitando además a México como sede de la cumbre en 2027 para debatir economías enfocadas en el bienestar.

Read more »