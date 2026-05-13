Obligación legal del PTU y diferencias en formulación con los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados

Este informe trata sobre la obligación legal del PTU, en particular, sobre las diferencias en su distribución entre los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Además, se incluye información sobre el mecanismo y la fórmula para su cálculo, así como la sanción en caso de no cumplir con su pago.

Mayo es el mes en el que las empresas suelen pagar las utilidades porque su obligación está ligada al cumplimiento fiscal. La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que las empresas deben ofrecer PTU a sus trabajadores dentro de los 60 días naturales posteriores al pago anual de impuestos, es decir, hasta el 30 de mayo.

El PTU, la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, ha sido más frecuente en trabajadores sindicalizados, alcanzando un 89% el año pasado, mientras que los no sindicalizados alcanzaron un 78% de los pagos. La STPS ha llamado a los empleadores a cumplir con su obligación legal. El monto del PTU depende de las ganancias reportadas por las empresas y afecta hasta un 10% de las utilidades.

En función de los salarios y días laborados, el PTU se divide en dos partes iguales. Un mecanismo especial establecido por la LFT permite un reparto diferenciado de utilidades entre trabajadores de confianza según el salario y planta. El reparto equivalente a tres meses no se refiere a una referencia, sino a un tope en el cálculo del PTU





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