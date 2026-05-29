Obras de infraestructura en Ajacuba destacan la gestión del gobernador Julio Menchaca Salazar

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, destaca las obras de infraestructura realizadas en Ajacuba, que han generado un ahorro de recursos económicos públicos de más de 24 mil millones de pesos en comparación con los dos sexenios anteriores.

En Ajacuba se destacan las obras de infraestructura realizadas por el gobernador Julio Menchaca Salazar , que han generado un ahorro de recursos económicos públicos de más de 24 mil millones de pesos en comparación con los dos sexenios anteriores.

El gobernador mencionó que el manejo responsable de los recursos ha permitido invertir en la creación de infraestructura para mejorar las condiciones de vida de la sociedad hidalguense. En Ajacuba, se han ejecutado acciones en materia de infraestructura por más de 93 millones de pesos, incluyendo la construcción del sistema de agua potable, la reposición del pozo en Vicente Guerrero y la reconstrucción de la carretera estatal Ajacuba-San Juan Tepa.

Además, se han pavimentado las calles Julián Villagrán y Tláloc, y se han construido 19 cuartos dormitorio. La Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible anunció la continuidad de la reconstrucción de la carretera Ajacuba-San Agustín Tlaxiaca y la ampliación de la Unidad Deportiva de Santiago Tezontlale. En materia de cultura, se han entregado equipo de cómputo y periféricos para las bibliotecas de San Nicolás Tecomatlán y Vicente Guerrero, mediante una inversión de 58 mil 870 pesos.

La presidenta municipal de Ajacuba, Zitlaly Jazmín Zúñiga Peña, reconoció al mandatario estatal como un hombre de trabajo y cercanía con la población. La secretaria de Salud informó que en el municipio se han realizado brigadas de detección de cáncer de mama, cervicouterino y de próstata, además de inversiones superiores a 173 mil pesos en ayudas técnicas y auxiliares auditivos





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Julio Menchaca Salazar Ajacuba Obras De Infraestructura Ahorro De Recursos Económicos Públicos Creación De Infraestructura Mejora De Las Condiciones De Vida

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tarjeta Rosa Guanajuato: primer pago en junio y nuevo registro en julioEl primer pago de la Tarjeta Rosa, apoyo estatal para madres de 25 a 45 años, se entregará en junio de 2026. El monto total es de 6 mil pesos en dos exhibiciones: 3 mil en junio y 3 mil en noviembre. Además, habrá un registro extraordinario en julio para quienes no se inscribieron en marzo.

Read more »

David Faitelson adelanta el regreso de Julio Ibáñez y su papel en el MundialEl comentarista de TUDN habló de la situación de su compañero

Read more »

Kate del Castillo contra la violencia en 'La Reina del Sur' y su apoyo a las corridas de torosLa actriz Kate del Castillo ha sido criticada por su interpretación en 'La Reina del Sur' y su apoyo a las corridas de toros. El líder del PRI estatal, Marco Antonio Mendoza Bustamante, ha acusado a la actriz de promover la violencia y el crimen organizado a través de la serie y de reunirse con Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Por su parte, el gobernador morenista de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, ha respaldado la iniciativa legal para prohibir las corridas de toros en la entidad y ha asignado la responsabilidad de decisión a la ciudadanía en una consulta popular.

Read more »

X-Men: Temporada 2 llega a Disney+ con nuevo tráiler y estreno el 1 de julioEl esperado lanzamiento de la segunda temporada de la serie animada de X‑Men, con 9 episodios, ha sido anunciado junto con un nuevo tráiler que muestra la continuidad de la aventura de los mutantes en distintas épocas. La franquicia mantiene altas valoraciones tanto de la crítica como del público, mientras Disney+ se prepara para el retorno triunfal de esta popular serie de Marvel.

Read more »