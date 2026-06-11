Obstáculos y filas para acceder al Estadio Ciudad de México en la inauguración del Mundial

Los aficionados que intentan acceder al Estadio Ciudad de México en la inauguración del Mundial enfrentan obstáculos y filas para abordar el servicio del Tren Ligero. Además, personas trabajadoras, adultas mayores y con discapacidad desconocen por qué el Metro cerró estaciones y no les avisó sobre el cierre.

Los aficionados que intentan acceder al Estadio Ciudad de México en la inauguración del Mundial enfrentan obstáculos y filas para abordar el servicio del Tren Ligero .

Además, personas trabajadoras, adultas mayores y con discapacidad desconocen por qué el Metro cerró estaciones y no les avisó sobre el cierre. La CNTE, en su Asamblea Nacional Representativa, llama a preservar la unidad y fortalecer los espacios de decisión colectiva. La dirigente centista también reiteró las demandas por una audiencia directa con la presidenta y la abrogación de la Ley del ISSSTE. La CNTE continuará presionando al gobierno federal para que presente una nueva propuesta de solución al conflicto





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