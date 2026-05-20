Obstrucción en dren Chimalhuacán representa un riesgo para miles de habitantes y aumenta el riesgo de desbordamientos.

Una estructura metálica obstruye la capacidad del dren Chimalhuacán I y II, lo que representa un riesgo para miles de habitantes y aumenta el riesgo de desbordamientos por lluvias fuertes. La situación agravará un problema histórico en la zona, donde el dren forma parte del sistema de desalojo que recibe aguas negras y escurrimientos y que es vulnerable a cualquier reducción en su flujo.

Una estructura metálica obstruye la capacidad del dren Chimalhuacán I y II al atravesar el cauce, lo que representa un riesgo para miles de habitantes.

Los funcionarios del ODAPAS y la CAEM constataron la obstrucción en un recorrido. La situación agrava un problema histórico en la zona, donde el Dren Chimalhuacán forma parte del sistema de desalojo que recibe aguas negras y escurrimientos. El gobierno local denunció que los vecinos alrededor de los canales no han dejado de arrojar residuos al dren, lo que genera taponamientos adicionales





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