OCDE destaca retos estructurales y informalidad en América Latina

La OCDE señala la alta informalidad y deficiencias estructurales que limitan el crecimiento de la región, subrayando la necesidad de políticas educativas y de productividad.

Deficiencias estructurales afectan el crecimiento en Latinoamérica según un reciente análisis de la OCDE durante la videoconferencia que conmemoraba la décima edición del Programa Regional para América Latina y el Caribe.

El jefe de la División para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Globales de la OCDE, José Antonio Ardavín, destacó que la región enfrenta desafíos históricos de baja productividad y alta informalidad, señalando a México y Brasil como ejemplos emblemáticos de poblaciones con un elevado número de trabajadores fuera del marco legal formal. Ardavín explicó que la transición de la informalidad a la formalidad no es un proceso inmediato, sino que requiere cambios estructurales profundos, mejora en las políticas de empleo y fortalecimiento de la capacitación académica y técnica.

Durante la conferencia, se abordó también el impacto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC) en la región. Se enfatizó la importancia de eliminar la incertidumbre jurídica que acompaña a las reformas comerciales y de la necesidad de que América Latina adopte conclusiones de integración económica sólidas. El orador subrayó que la productividad y la educación deben ser consideradas como factores claves a largo plazo, sin identificar vínculos directos entre el tipo de gobierno y el desempeño económico.

El mensaje central de la OCDE fue la relevancia de la cooperación regional. Ardavín observó que la integración de soluciones comunes y el fortalecimiento de los procesos de colaboración entre los países latinoamericanos permitirán superar obstáculos estructurales.

Además, se hizo énfasis en la experiencia de México, la cual puede servir de referencia para otros países de la región que buscan mejorar sus capacidades institucionales y competitividad. El análisis concluye que la OCDE estimaría que la adaptación de los estándares internacionales a la realidad local podría tomar aproximadamente dos años, tiempo en el cual los países involucrados tendrían que ajustar sus normativas y políticas para cumplir con los requerimientos de la organización y, eventualmente, convertirse en miembros plenos.

En suma, la charla resaltó la urgente necesidad de atacar los problemas estructurales que limitan el crecimiento económico en Latinoamérica, recordando que solo a través de un esfuerzo coordinado en educación, productividad e integración efectiva se podrá superar la persistente informalidad y lograr un desarrollo sostenible para las próximas décadas





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