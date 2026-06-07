Oceana denuncia expansión petrolera en el Golfo de México pese a riesgos ecológicos

Oceana alerta que México y EE.UU. impulsan perforación en aguas profundas del Golfo, amenazando especies en peligro y comunidades pesqueras, mientras se eliminan protecciones ambientales.

La organización internacional Oceana ha denunciado que los gobiernos de México y Estados Unidos están impulsando una expansión significativa de las actividades de petróleo y gas en aguas profundas del Golfo de México, a pesar de los graves riesgos que esto implica para especies en peligro de extinción, comunidades pesqueras y ecosistemas marinos.

En un comunicado emitido con motivo del Día Mundial de los Océanos, celebrado el 8 de junio, Oceana señaló que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su intención de concretar un acuerdo entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa brasileña Petrobras para explorar aguas profundas en el Golfo de México, una de las regiones marinas más biodiversas del planeta. Al mismo tiempo, la administración del presidente estadounidense Donald Trump eliminó protecciones clave para especies amenazadas y en peligro de extinción, facilitando nuevos proyectos de perforación petrolera en alta mar.

Según Oceana, ambas decisiones reflejan una tendencia alarmante: priorizar la expansión de los combustibles fósiles en una región de suma importancia ecológica, que ya enfrenta los impactos de la crisis climática y décadas de degradación ambiental causada por la industria petrolera. Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana, advirtió que mientras los gobiernos impulsan más perforación petrolera, las comunidades costeras sufren tormentas más intensas, disminución de las pesquerías y degradación de los ecosistemas de los que dependen para su sustento.

Subrayó que la posible incursión de Petrobras en aguas profundas genera preocupación debido a los altos riesgos ambientales asociados con este tipo de operaciones. Los accidentes en aguas profundas son más complejos de contener y sus impactos pueden prolongarse durante años, afectando ecosistemas marinos, actividades pesqueras y economías locales.

Terrazas recordó que el Golfo de México ya ha padecido las consecuencias de la expansión petrolera: derrames, contaminación crónica, ruido submarino, destrucción de hábitats y emisiones de gases de efecto invernadero, dejando una huella persistente en la región y afectando tanto a la biodiversidad como a miles de familias que dependen del mar. Oceana destacó que el Golfo de México no reconoce fronteras, y lo mismo ocurre con los derrames, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

Las decisiones energéticas que se tomen hoy definirán el futuro de las pesquerías, las comunidades costeras y especies únicas que solo existen en estas aguas. La organización, representada por Earthjustice, se ha sumado a una demanda contra la decisión de la administración Trump de retirar protecciones para especies amenazadas y en peligro de extinción en el Golfo de México.

Esta medida pone en riesgo a 20 especies protegidas, entre ellas tortugas marinas, tiburones, mantarrayas, esturiones y la ballena de Rice, una especie en peligro crítico de extinción que habita exclusivamente en el Golfo de México y cuya población se estima en apenas 51 individuos. La demanda señala que el gobierno estadounidense recurrió por primera vez a una excepción de seguridad nacional para evitar aplicar las protecciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, una de las herramientas ambientales más importantes del país.

Ante esta situación, Oceana advirtió que la expansión petrolera ocurre en un momento especialmente crítico para la región, con el aumento del nivel del mar, la erosión costera, tormentas más intensas y la disminución de algunas poblaciones pesqueras que ya transforman la vida de miles de personas que dependen del Golfo. Por ello, la organización hizo un llamado a los gobiernos de México y Estados Unidos para fortalecer y no debilitar la protección del Golfo, garantizar que las decisiones públicas se basen en evidencia científica y colocar la protección de los océanos en el centro de las políticas energéticas.

Renata Terrazas subrayó que el futuro del Golfo de México no debería decidirse únicamente en función de cuánto petróleo puede extraerse de sus aguas, sino que también debe considerarse el valor de los ecosistemas, la seguridad alimentaria de millones de personas y el derecho de las futuras generaciones a contar con océanos saludables. En abril pasado, Oceana criticó las acciones de Pemex por su responsabilidad en derrames de hidrocarburos en el Golfo de México, particularmente en Veracruz y Tabasco





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