Odisea subterránea en Laos: Rescatan a cinco personas atrapadas en una cueva; aún buscan a dos

Un grupo de siete hombres quedó atrapado en una cueva inundada en Laos. Cinco han sido localizados y uno rescatado, mientras dos siguen desaparecidos. El rescate es extremadamente peligroso debido a las condiciones de la cueva y las lluvias.

La odisea de siete hombres atrapados en una cueva en Laos durante nueve días ha captado la atención mundial. El grupo, compuesto por buscadores de oro, quedó atrapado el 20 de mayo en una antigua mina inundada en la provincia de Xaisomboun.

Las fuertes lluvias bloquearon la salida con deslizamientos de tierra, dejándolos atrapados a gran profundidad. Los equipos de rescate, formados por buzos de Tailandia, Finlandia, Japón, Malasia, Indonesia y Francia, trabajaron sin descanso en condiciones extremas. El miércoles 27 de mayo lograron localizar a cinco de ellos, mientras que dos permanecen desaparecidos hasta el momento. El rescate no ha sido sencillo.

Los buzos Mikko Paasi y Benz Palasing describieron el entorno como peligroso, con pasadizos estrechos, rocas afiladas y oscuridad total. Para evacuar al primer rescatado, llamado Mued, tuvieron que guiarlo a través de torrentes de agua, proporcionándole un tanque de oxígeno y enseñándole a usar la boquilla para no ahogarse. Antes de salir, Mued tuvo tiempo para meditar y prepararse psicológicamente. Al emerger, pronunció con dificultad: 'Estoy bien, sigo con fuerzas'.

Los otros cuatro hombres localizados presentan problemas de salud, como afecciones cutáneas y estomacales, debido a la alta humedad de la cueva. El operativo se ha visto complicado por las constantes lluvias que amenazan con inundar nuevamente las cavidades. Los rescatistas han optado por drenar el agua de los pasadizos mientras evalúan la mejor estrategia. Una de las opciones es guiar a los supervivientes, que no tienen habilidades de buceo, a través del agua estancada con visibilidad nula.

La otra es esperar a que baje el nivel del agua, una alternativa riesgosa por el tiempo limitado. Los hombres han mantenido la esperanza; Mued envió un mensaje a su familia diciendo: 'No se preocupen, mamá, papá. Sigo con fuerza, estoy sano. Mañana estaré en casa.

Los amo'. Los equipos continúan trabajando para rescatar al resto y localizar a los dos desaparecidos, en una carrera contra el tiempo y la naturaleza





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