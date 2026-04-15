OEA Alerta sobre Fallas Logísticas en Elecciones de Perú y Alimentación de Narrativas de Fraude

La Organización de Estados Americanos (OEA) expresa preocupación por las fallas logísticas en las elecciones presidenciales de Perú, señalando que contribuyeron a narrativas de fraude. Se destaca el retraso en la apertura de centros de votación y la necesidad de mejorar los planes de contingencia. Paralelamente, se abordan temas políticos y de seguridad en México.

La Organización de Estados Americanos ( OEA ) ha expresado su preocupación por las fallas logísticas detectadas durante las elecciones presidenciales en Perú, señalando que estos problemas contribuyeron a la difusión de narrativas de fraude. La misión de observación electoral de la OEA , presente en 358 centros de votación, presentó un informe preliminar donde se detallan las deficiencias observadas, incluyendo el retraso en la apertura de varios centros, debido en parte a la falta de material electoral y la ausencia de miembros de mesa. Más de 52 mil peruanos se vieron obligados a votar un día después de la fecha establecida. La OEA instó a las autoridades peruanas a identificar con precisión las causas de estas demoras y a fortalecer los planes de contingencia para evitar situaciones similares en futuras elecciones. La misión observó que la hora promedio de apertura de las mesas fue a las 08:03, excediendo el horario estipulado y generando largas colas en algunos centros de votación. Las autoridades electorales peruanas, por su parte, niegan irregularidades graves, atribuyendo los problemas a errores puntuales en la distribución del material electoral.

En otros ámbitos, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, afirmó que no abandonará el partido Morena a menos que lo solicite la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Alcalde expresó su agradecimiento por el apoyo recibido. En noticias relacionadas, Magnicharters, una aerolínea mexicana, ha registrado 18 vuelos cancelados y ha cerrado sus oficinas y domicilios fiscales, según reportes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga el feminicidio de Liliana, hermana de la escritora Cristina Rivera Garza, según confirmó Sheinbaum, rechazando la impunidad en este delito. El Senado ha aprobado una reforma para expedir la Ley General contra el Feminicidio, con el objetivo de homologar las penas, y turnó el proyecto a la Cámara de Diputados. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la FGR contra casinos relacionados con el Cártel del Noreste, que previamente fueron sancionados por Estados Unidos. Además, cuatro presuntos miembros del Cártel de Sinaloa fueron arrestados en Los Ángeles, acusados de tráfico de fentanilo y armas. Un actor de la serie 'La Oficina' criticó el uso de su imagen por parte de un partido político mexicano, advirtiendo sobre el tema.

En el ámbito político, Ruth González, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), expresó que a Morena le falta mucho para competir en San Luis Potosí, y afirmó que el PVEM tiene la fuerza para ganar solo las elecciones en esa entidad. Paralelamente, la OEA, en su informe preliminar, también resaltó que el protocolo de escrutinio de las actas funcionó correctamente y que no hubo electores que no pudieron votar. La organización recomienda a las autoridades electorales peruanas que pongan a prueba todos los componentes y sistemas tecnológicos que serán implementados durante la jornada electoral, con el fin de fortalecer la transparencia y la confianza en el proceso. La Misión observó que los desafíos vinculados a las campañas de desinformación y el cuestionamiento anticipado de la integridad del proceso electoral, por parte de algunos partidos políticos, alimentaron las narrativas de fraude. La OEA hace hincapié en la importancia de fortalecer la confianza en el proceso electoral. Finalmente, Raymundo Ramos, activista que denunció espionaje del Ejército con Pegasus, fue sancionado por Estados Unidos, que lo acusa de nexos con el Cártel del Noreste. También se informa sobre el inicio de un servicio de noticias de El Universal a través de WhatsApp





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