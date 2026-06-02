OEA en Panamá: crisis y futuro incierto

La Asamblea General de la OEA en Panamá se celebra en medio de una crisis institucional y financiera que pone en duda su capacidad para abordar los desafíos regionales.

La Organización de los Estados Americanos ( OEA ) celebra su 56ª Asamblea General en Panamá en un contexto de profunda crisis institucional y financiera que amenaza su futuro.

Fundada en 1948 sobre los principios del multilateralismo y la cooperación hemisférica, la OEA enfrenta hoy desafíos sin precedentes. La reducción de contribuciones por parte de algunos Estados miembros, utilizada como herramienta de coerción política, ha generado restricciones económicas severas.

A esto se suman tensiones internas, como los intentos de remover al Secretario General y la creciente polarización en torno al llamado 'Escudo de las Américas', una iniciativa que promueve una visión unilateral y excluyente, basada en la imposición y la desconfianza, en lugar de profundizar el diálogo y la cooperación regional. La crisis actual no es solo financiera, sino también de identidad y propósito.

La OEA fue concebida como un foro para la solución pacífica de controversias, la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, en un mundo marcado por el debilitamiento del derecho internacional y el multilateralismo, la organización lucha por mantenerse relevante. La Asamblea General debería ser un espacio para debatir temas cruciales como la transformación tecnológica, el cambio climático, la desigualdad y el fortalecimiento democrático.

Pero en lugar de ello, las disputas internas y la falta de consenso amenazan con paralizar las decisiones colectivas. La participación de la sociedad civil y otros actores no estatales ha sido históricamente un pilar de la OEA, reconocido en su Carta Democrática.

Sin embargo, en la práctica, estos espacios se han visto erosionados. La legitimidad de las decisiones de la OEA depende de su apertura al diálogo incluyente y la deliberación transparente. Ejemplo de ello es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ha logrado avances significativos gracias a la presión y el escrutinio público.

No obstante, la tendencia actual hacia la imposición de visiones unilaterales pone en riesgo estos logros. El contexto global es igualmente desafiante. El auge de la incertidumbre, la desinformación y las tentaciones supremacistas recuerdan los fracasos del pasado, como el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, convocado por Simón Bolívar, que no logró crear una confederación de repúblicas.

En un momento en que la cooperación multilateral es más necesaria que nunca, la OEA corre el riesgo de convertirse en un instrumento de intereses particulares en lugar de un espacio de construcción colectiva. La Asamblea de Panamá será una prueba crucial para determinar si la organización puede superar sus crisis y reafirmar su compromiso con los principios fundacionales de solidaridad, no intervención y solución pacífica de controversias.

El futuro de la OEA y su capacidad para abordar los problemas compartidos del continente dependen de la voluntad de sus miembros de priorizar el bien común sobre los intereses nacionales o partidistas





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