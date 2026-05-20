OFAC Sanciona a Decena de Personas y Empresas Mexicanas por Tráfico de Fentanilo y Esfuerzo de Lavado de Dinero hacia Estados Unidos

La investigación en torno a estas sanciones está encabezada por la Homeland Security Task Force y contó con participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Además, se boletimque entidades financieras extranjeras podrían enfrentar sanciones secundarias si facilitan operaciones relevantes con los sancionados.

Este miércoles, más de una decena de personas y empresas mexicanas vieron sus operaciones sancionadas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC ) por Trafficado de Fentanilo, Lavado de Dinero y Envío hacia el territorio estadounidense.

Los principales señalados incluyen Jesús González Peñuelas, alias ‘El Chuy González’, líder de una organización dedicada al tráfico de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos, y Daniel Ojeda Avilés, operador de una estructura dedicada al lavado de ganancias obtenidas del tráfico de fentanilo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que ‘El Tesoro continuará atacando a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener segura a Estados Unidos’





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