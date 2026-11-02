Oferta exclusiva: The Walking Dead de Telltale al 90% de descuento en Steam

Steam reduce el precio de The Walking Dead: The Telltale Definitive Series a $4.99 USD hasta el 5 de noviembre de 2026. Incluye 4 temporadas y DLCs.

La plataforma de distribución digital Steam, gestionada por la empresa Valve, ha lanzado una promoción destacada sobre el paquete The Walking Dead: The Telltale Definitive Series. Este conjunto especial permite a los jugadores acceder a la totalidad de la saga narrativa desarrollada originalmente por Telltale Games y actualmente bajo la tutela de Skybound Games. La oferta representa una reducción drástica en el costo de adquisición para la comunidad gamer global.

Detalles de la promoción y coste final

El descuento aplicado a esta colección alcanza una cifra del 90 por ciento, situando el precio final en $4.99 USD. Esta tarifa equivale aproximadamente a $51.49 MXN para los consumidores ubicados en México. El valor original de este paquete completo se establece en $49.99 USD o $514.99 MXN en la zona mexicana. La oferta está diseñada para atraer a fans de las aventuras gráficas centradas en la toma de decisiones y la narrativa profunda.

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Contenido incluido en la colección definitiva

La edición definitiva agrupa cuatro temporadas principales de la serie original. Además, incluye el contenido descargable 400 Days y el juego derivado centrado en el personaje Michonne. La suma total de estos títulos ofrece a los jugadores más de 50 horas de contenido jugable. Se distribuyen en 23 episodios únicos que han sido aclamados por la crítica especializada durante la última década.

Actualizaciones técnicas y valoración crítica

Todos los títulos han recibido mejoras gráficas significativas en esta versión para PC. Entre las actualizaciones destacan la iluminación dinámica, texturas de mayor resolución y expresiones faciales más realistas de los personajes. La colección mantiene una puntuación promedio de 82 puntos en Metacritic. La comunidad de Valve ha registrado más de 40,000 reseñas positivas destacando la sincronización labial mejorada.

Fechas límite y disponibilidad futura

Esta promoción de tiempo limitado expira el 5 de noviembre de 2026. Una vez alcanzada dicha fecha, el precio del paquete volverá a su valor habitual de $49.99 USD. Los usuarios pueden adquirir las temporadas de forma individual, como la Temporada 1 por $3.99 USD. No obstante, la compra conjunta maximiza el ahorro económico obtenido por el 90 por ciento de descuento.

Contexto de la franquicia y desarrollo

La saga se inspira en el cómic creado por Robert Kirkman y se ha consolidado como un referente del medio interactivo. Las mejoras de calidad de vida incluyen una interfaz renovada y acceso a escenas detrás de cámaras. Estas secuencias muestran la grabación de diálogos y el proceso creativo desde cero. Se trata de una oportunidad única para experimentar con los videojuegos narrativos más aclamados de los últimos 20 años.