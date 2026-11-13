Oferta TCL 4K MiniLED en Buen Fin con pantalla a 120 Hz

Descubre la Smart TV 4K MiniLED de TCL con VRR y 120Hz. Aprovecha el descuento del Buen Fin en México y obtén un bono adicional con tu compra.

La marca TCL presenta una oferta destacada durante el Buen Fin en México con una Smart TV de alta calidad que no requiere una inversión excesiva para quienes buscan mejorar su entretenimiento en el hogar. Este modelo específico se distingue por incorporar tecnología VRR y ALLM, configuraciones esenciales que permiten alcanzar una tasa de refresco de 120 Hz.

Esta especificación técnica garantiza que cualquier consola de videojuegos conectada al televisor entregue una imagen extremadamente fluida y sin cortes. La integración de estas funciones elimina el desenfoque de movimiento y la ruptura de cuadros, ofreciendo una experiencia visual superior para los usuarios más exigentes en el sector del gaming y el cine.

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Detalles técnicos y sistema operativo

El dispositivo cuenta con Google TV, una plataforma intuitiva que centraliza el acceso a las principales aplicaciones de streaming y facilita la navegación por el contenido multimedia. La combinación de este sistema operativo con el panel de la pantalla asegura una respuesta rápida y una interfaz amigable para todas las edades, optimizando la visualización de series y películas favoritas.

La resolución 4K del panel aporta un detalle nítido y colores vibrantes que transforman la sala principal en un hogar cinematográfico. Los editores de la publicación han verificado que esta opción representa una relación entre precio y rendimiento muy competitiva en el mercado actual de electrónica de consumo.

Bono adicional con compra MiniLED

Una de las condiciones más atractivas de esta promoción es la oportunidad de recibir otra Smart TV 4K de la misma marca TCL de forma gratuita. Este bono está disponible específicamente para los clientes que elijan adquirir los modelos equipados con tecnología MiniLED, una innovación que mejora significativamente el contraste y la luminosidad de la imagen.

Es importante notar que no todos los modelos participantes de la marca entran en esta promoción de regalo doble, por lo que la selección del modelo MiniLED es clave para aprovechar esta ventaja. Los compradores deben asegurarse de verificar que el producto seleccionado forme parte de la línea MiniLED para ser elegibles para la unidad adicional.

Disponibilidad y condiciones

Los lectores pueden consultar el catálogo completo de ofertas y descuentos publicados por las principales tiendas en línea de México para localizar el punto de venta exacto. La disponibilidad y los precios finales están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo que se recomienda actuar con rapidez ante la escasez de unidades.

Algunos de los enlaces utilizados en la publicación pertenecen a programas de afiliados, lo que puede generar una pequeña comisión para el medio en caso de compra realizada. Ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.