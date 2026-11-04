Ofertas de empleo en EU crecen 333 mil y alcanzan 7.5 millones en septiembre

El mercado laboral estadounidense muestra fortaleza con 7.5 millones de vacantes. Los economistas prevén que la Reserva Federal ajuste las tasas de interés ante esta resistencia.

Las ofertas de empleo en Estados Unidos experimentaron un aumento significativo durante el mes de septiembre, consolidando una dinámica de fortaleza en el mercado laboral que sorprendió a varios analistas del sector. Según los datos oficiales divulgados por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, el número total de vacantes se elevó en 333,000 posiciones hasta registrar la cifra histórica de 7.5 millones.

Mecanismo del crecimiento laboral y cifras clave

Este reporte, conocido como la Encuesta sobre Ofertas de Empleo y Rotación Laboral o JOLTS, proporciona una visión detallada de la demanda de mano de obra en la economía norteamericana. El incremento de 333,000 nuevos puestos disponibles refleja una resistencia notable en la contratación, desmintiendo temores sobre un enfriamiento abrupto del empleo. Además, los datos preliminares del mes de agosto fueron revisados al alza, pasando de los 7.079 millones comunicados inicialmente a una cifra ajustada de 7.190 millones de puestos vacantes, lo que indica una tendencia persistente de crecimiento.

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La proporción de oportunidades laborales por cada persona desempleada también mejoró, situándose en 1.06 ofertas de empleo por cada desempleado en septiembre. Esta métrica supera el ratio de 1.02 registrado en el mes anterior, evidenciando que hay más puestos disponibles que personas buscando trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un total de 7.1 millones de puestos vacantes para septiembre, por lo que la cifra real final supera ampliamente las expectativas del consenso del mercado, sugiriendo una actividad económica subyacente robusta.

Posiciones de los actores económicos y análisis sectorial

La administración estatal y local, excluyendo específicamente el sector educativo, fue un motor clave en este crecimiento, representando algo menos de un tercio del aumento total de las ofertas de empleo. Este segmento añadió 104,000 vacantes durante el mes, destacando la estabilidad en el gasto público. Por otro lado, las vacantes en el sector privado mostraron un dinamismo superior, aumentando en 236,000 posiciones. Este impulso privado fue liderado principalmente por el sector de servicios profesionales y empresariales, que contribuyó con 106,000 nuevos puestos disponibles.

Matthew Martin, economista sénior especializado en Estados Unidos de Oxford Economics, enfatizó la solidez del mercado a pesar de las dificultades para algunos colectivos. Martin afirmó que todo apunta a un entorno laboral fuerte, aunque reconoce que la situación es compleja para los desempleados. Este análisis coincide con la observación de que los despidos descendieron hasta alcanzar su nivel más bajo en un año y medio, mientras que el número de dimisiones voluntarias alcanzó su cifra más alta en casi tres años y medio, lo que indica confianza de los trabajadores en encontrar nuevas oportunidades.

El sector manufacturero también mostró señales de recuperación, con un aumento de 54,000 ofertas de empleo. De manera similar, la construcción registró un incremento de 36,000 vacantes. Estos datos sugieren que la expansión relacionada con la Inteligencia Artificial y otros factores tecnológicos están comenzando a tener un efecto tangible en la demanda de trabajadores en industrias tradicionales, diversificando las fuentes de creación de empleo más allá de los servicios.

Impacto en la política monetaria y perspectivas futuras

La resistencia del mercado laboral, a pesar de la incertidumbre geopolítica generada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ha proporcionado un margen adicional a la Reserva Federal para ajustar sus estrategias monetarias. Los datos recientes refuerzan la idea de que la economía puede soportar medidas más estrictas para combatir la inflación. Los expertos anticipan que los responsables de la política monetaria actuarán de forma gradual, priorizando la lucha contra los efectos inflacionarios derivados de los conflictos internacionales.

Se espera que la Reserva Federal apruebe aumentos de tasas de interés en las próximas reuniones programadas para diciembre y marzo. Esta proyección se basa en la premisa de que un mercado laboral tan robusto permite a la Fed mantener su foco principal en el mandato de estabilidad de precios sin el riesgo inminente de una recesión severa causada por el desempleo. La combinación de altas vacantes y bajas tasas de despidos crea un escenario donde la presión salarial podría persistir, justificando la necesidad de tasas más elevadas para enfriar la demanda agregada de manera controlada y sostenible a lo largo del próximo ciclo económico.