Ofertas de laptops ASUS: resistencia militar y pantalla Full HD

Si estás buscando renovar tu vieja laptop escolar, estas dos opciones de ASUS son ideales. Con resistencia de grado militar y pantalla Full HD, estas laptops están diseñadas para cualquier tarea del día a día. Además, incluyen un mouse alámbrico y una mochila para transportar la laptop. Los pagos de hasta 12 meses sin intereses, envío a toda la República Mexicana y opción de devolución con hasta 30 días de uso son algunas de las ventajas de estas ofertas.

Un apasionado del gaming y la tecnología , disfruto de escuchar música, observar el cosmos y ver series a montones. Como historiador, me decidió por la comunicación, el arte y la cultura.

Si estabas esperando una oferta para renovar tu vieja laptop escolar, entonces deberías echarle ojo a estas dos opciones de ASUS. Por un lado, está diseñada para llevarse a cualquier lugar, con resistencia de grado militar y con una configuración de un procesador AMD Ryzen 5 que es bastante solvente para cualquier tarea del día a día.

Por otro lado, está la pantalla de 14 pulgadas con resolución Full HD y 60 Hz, ideales para el trabajo home office y las tareas escolares. Además, cuentan con teclado numérico incorporado en el trackpad, protector de cámara web y sistema operativo. Lo mejor es que no importa cual modelo elijas, pues los dos incluyen un mouse alámbrico y una mochila para transportar la laptop.

Los pagos de hasta 12 meses sin intereses, envío a toda la República Mexicana y opción de devolución con hasta 30 días de uso son algunas de las ventajas de estas ofertas. Recuerda que gracias a ellas podrás ahorrar más dinero al pagar con tarjetas de crédito participantes, pues obtendrás desde un 10% hasta un 15% de bonificaciones extra.

Además, publicamos ofertas y descuentos de distintas tiendas en línea de México. Algunos de los enlaces de esta publicación pueden pertenecer a un programa de afiliado. Ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores. El precio y disponibilidad del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

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