Ofertas LG El Buen Fin 2026: hasta 60% de descuento en tecnología y hogar

LG participa en El Buen Fin 2026 con descuentos de hasta 60% en televisores OLED, barras de sonido y electrodomésticos. Compra del 13 al 17 de noviembre con beneficios exclusivos.

LG Electronics oficializa su participación en El Buen Fin 2026, lanzando una amplia selección de promociones dirigidas a consumidores y fieles seguidores de la marca. Los clientes pueden adquirir equipos de alta gama, televisores OLED, aparatos de audio y electrodomésticos con precios reducidos directamente en la tienda en línea. La plataforma lg.com/mx ofrece beneficios exclusivos como cupones de bienvenida y meses sin intereses con tarjetas participantes.

La campaña se desarrolla del 13 al 17 de noviembre, un periodo clave donde las compras digitales en México continúan ganando terreno. Los consumidores buscan no solo precios competitivos, sino también facilidades de pago, entregas confiables y respaldo técnico post-venta. LG busca acercar sus innovaciones a más hogares mediante esta experiencia de compra integral desde su plataforma oficial.

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Televisores LG OLED con precios rebajados

Los televisores LG OLED evo AI C6 de 77 pulgadas estarán disponibles con un descuento de hasta 53%. Esta tecnología OLED controla individualmente la iluminación de cada píxel para ofrecer negros profundos y un contraste excepcional. Es una opción ideal para disfrutar películas y videojuegos con calidad cinematográfica en el hogar.

La variante de 65 pulgadas de la serie LG OLED evo AI C6 tendrá un descuento de hasta 29%. Combina experiencia visual premium con funciones inteligentes de LG, transformando la sala en un centro de entretenimiento. También destaca la LG NANO AI NANO85 de 55 pulgadas con 49% de descuento. Su resolución 4K UHD y tecnología de color la hacen atractiva para contenido detallado.

Audio envolvente y barras de sonido

Las barras de sonido completan la experiencia audiovisual con promociones significativas durante esta temporada. La LG S30A ofrece hasta 60% de descuento, proporcionando un sonido envolvente para películas y series. La LG SH5A, con Dolby Atmos y configuración de 4.1 canales, tendrá 52% de descuento para elevar la calidad del audio en casa.

Para reuniones sociales, la LG XBOOM Power9000 contará con 30% de descuento. Diseñada para fiestas y sesiones de karaoke, su propuesta de sonido es ideal para disfrutar música con amigos y familiares. Estos equipos permiten complementar la experiencia visual sin ocupar mucho espacio físico.

Electrodomésticos y lavadoras con eficiencia energética

Los electrodomésticos de LG incluyen lavadoras y refrigeradores diseñados para simplificar las tareas del hogar. La lavadora de carga frontal LG modelo WD16EGNTS6P de 16 kg tendrá un descuento de hasta 54%. Incorpora tecnología Pet Care para el cuidado de prendas, ofreciendo eficiencia y practicidad en rutinas de lavado.

El refrigerador LG modelo VT40BP con configuración Top Mount estará disponible con 52% de descuento. Esta promoción representa una oportunidad para renovar uno de los electrodomésticos esenciales del hogar. La instalación básica gratuita en equipos participantes es un servicio relevante para productos de gran tamaño.