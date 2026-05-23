‘Off Campus’: La serie más vista en Prime Video

La serie ‘Off Campus’, basada en la saga literaria de Elle Kennedy, se ha convertido en un fenómeno en Prime Video, arrasando en reproducciones y cautivando a la audiencia con su romance intenso y temas difíciles. La trama gira en torno a un acuerdo entre Hannah Wells y Garrett Graham, dos jóvenes que se enamoran a pesar de sus diferencias.
La serie más vista en Prime Video a nivel mundial: ‘ Off Campus ’ el nuevo fenómeno de romance que está obsesionando a todos. La serie, que se estrenó en Prime Video el pasado 13 de mayo, ha arrasado en reproducciones, convirtiéndose en todo un fenómeno en tan solo días.
La producción original de Prime, basada en la serie de libros del mismo nombre escritos por Elle Kennedy, ha cautivado a la audiencia con su capacidad en profundizar en el romance, tocar temas difíciles y mostrar un amor más maduro a diferencia de otras producciones que muchas veces basan su química únicamente en lo físico. La trama gira en torno a un romance que surge tras crear un acuerdo: Hannah Wells, una joven sumamente aplicada, acepta ayudar a Garrett, el capitán del equipo de hockey que necesita ayuda académica.
Poco a poco, la pareja de jóvenes irá creando una conexión genuina hasta consolidarse en una relación que ha cautivado al mundo entero. Gracias al éxito de su temporada debut, Amazon MGM Studios confirmó la realización de la segunda temporada, que estará basada en la tercera novela de la saga literaria de Kennedy.
