Off The Record presenta a Claudio Ochoa Huerta en su cuarta edición

Claudio Ochoa Huerta será el invitado de la cuarta edición de Off The Record, el 12 de noviembre en The Capital Grille de Paseo de la Reforma, Ciudad de México.

La cuarta edición de Off The Record, experiencia organizada por EL UNIVERSAL para acercar a sus lectores con destacados periodistas, tendrá como invitado especial a Claudio Ochoa Huerta, columnista de Miocardio. El encuentro se realizará el jueves 12 de noviembre a las 10:30 horas en el restaurante The Capital Grille, sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

Durante la actividad, los asistentes podrán conocer de cerca al autor de Miocardio y escuchar historias y anécdotas que han marcado su trayectoria periodística. Esta cuarta entrega da continuidad a una serie de encuentros que antes contó con Héctor de Mauleón, Salvador García Soto y Carlos Loret de Mola.

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Desayuno y conversación con Claudio Ochoa

Además de la conversación, los participantes degustarán un desayuno preparado por The Capital Grille, restaurante reconocido por su propuesta gastronómica y ambiente elegante. El menú incluirá fruta fresca de temporada y café, seguido de huevos revueltos con hongos silvestres y una guarnición de tocino.

El desayuno está programado para iniciar a las 11:00 horas, mientras que la conversación con Claudio Ochoa Huerta comenzará a las 11:30 horas. Para conocer costos y reservar, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 55 7876 9202 o a los teléfonos 55 5237 0800 y 55 9156 9157.

Trayectoria periodística de Claudio Ochoa Huerta

Claudio Ochoa Huerta es un periodista mexicano, reportero y columnista de EL UNIVERSAL, donde publica Miocardio, espacio de opinión sobre política y actualidad nacional. Es egresado de la Universidad Anáhuac y ha desarrollado su carrera en medios como Grupo Fórmula, Televisa y Latinus.

A lo largo de su trayectoria ha participado en investigaciones periodísticas y coberturas nacionales e internacionales. Ha cubierto acontecimientos como la guerra civil en Siria, la invasión rusa a Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamás, además de realizar investigaciones sobre asuntos políticos y de interés público.

En esta cuarta edición de Off The Record, los asistentes tendrán la oportunidad de conversar con Claudio Ochoa Huerta, conocer experiencias detrás de sus coberturas y acercarse al trabajo de uno de los columnistas de EL UNIVERSAL.

Antecedentes de las ediciones anteriores

La serie de encuentros Off The Record ha reunido a periodistas y analistas de El Gran Diario de México con suscriptores en restaurantes de The Capital Grille. En la tercera edición, Carlos Loret de Mola consideró que el principal riesgo para Morena frente a las elecciones de 2027 no está en la oposición, sino al interior del propio partido.

El columnista advirtió sobre disputas en los grupos del partido por las candidaturas que comienzan a definirse rumbo a los comicios. Sostuvo que aún no observa una oposición con tracción que recorra el territorio y represente una auténtica competencia para el partido gobernante.

En contraste, dijo ver a Morena dividida en dos grupos, identificados con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que están peleados y se culpan mutuamente de sus males, y sumó la contradicción entre quienes buscan una relación cercana con Estados Unidos y quienes ven al país vecino como un enemigo.

También señaló que el segundo elemento de división se extiende a los estados, al reparto de candidaturas y a la relación de Morena con sus aliados, aunque distinguió estas disputas de una eventual ruptura. Sostuvo que hay fisura, pero no fracturas ni rompimiento hasta ese momento.

Ante preguntas de los suscriptores, Loret de Mola consideró que el vínculo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente López Obrador rebasa la pertenencia a un mismo grupo político. Dijo creer que ni siquiera la presidenta ha medido si puede romper con él y ubicó ahí el verdadero peligro.