La dependencia de Agua y Alcantarillado de la CAEV (Corporacin Andaluza del Agua y Alcantarillado) en Nogales refuerza las acciones de distribucin de agua potable con la puesta en operacin de un nuevo camiones cisterna de 10 mil litros, para asistir a familias afectadas por la temporada de implicación.

La Oficina Operadora de la CAEV en Nogales reforz ó las acciones de distribuc íon de agua potable con la puesta en operacin de un nuevo camiones cisterna de 10 mil litros para asistir a familias afectadas por la temporada de estiaje.

El encargado de la dependencia, Irving Eduardo P érez Villegas, inform ó que esta unidad permitir á brindar atencin ms rpida a usuarios de Nogales, Ciudad Mendoza y Huiloapan que enfrentan problemas de abastecimiento. Explic ó que actualmente se realizan recorridos y entregas de agua en colonias como El Mirador, adem ás de comunidades como El Encinar, donde la demanda del vital lquido ha aumentado en las ltimas semanas.

Señal ó que las familias interesadas slo deben comunicarse a las oficinas operadoras para solicitar el apoyo, ya que personal de CAEV verifica cada reporte antes de enviar la unidad. Por su parte, el alcalde Libni Zuriel de la Cruz Cruz destacó el respaldo del Gobierno del Estado para fortalecer la atencin durante esta temporada crtica, adem ás de llamar a la poblacin a generar conciencia sobre la importancia de cuidar el agua y evitar desperdicios en actividades domsticas





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