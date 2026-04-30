OGEIN impulsa transformación digital en gobiernos municipales de Veracruz

El Observatorio en Gobierno Electrónico e Innovación (OGEIN) de la Universidad Veracruzana presentó sus resultados 2025-2026, destacando su impacto en la digitalización y eficiencia de los gobiernos locales de la zona centro del estado. El evento contó con la participación de académicos, alcaldes y representantes empresariales, quienes resaltaron la importancia de la colaboración entre la academia y el sector público para promover la transparencia y la innovación tecnológica.

Académicos, alcaldes y representantes empresariales resaltaron el papel transformador del Observatorio en Gobierno Electrónico e Innovación ( OGEIN ) en la digitalización de los órganos municipales de la zona centro del Estado de Veracruz .

En un evento celebrado en la Facultad de Negocios y Tecnologías (FNT) de la Universidad Veracruzana (UV), en la región Orizaba-Córdoba, se presentaron los resultados del periodo 2025-2026 del OGEIN, destacando su impacto en la eficiencia gubernamental y la transparencia. El vicerrector Mario Roberto Bernabe Guapillo Vargas, en su discurso de bienvenida, subrayó que el OGEIN es un puente entre la investigación académica y la aplicación práctica de políticas públicas, reafirmando el compromiso de la UV con la promoción de la transparencia y la ética en el gobierno.

El OGEIN, con sede en la FNT, tiene como objetivo principal monitorear, analizar y proponer estrategias para el uso de tecnologías de la información en la gestión pública, con el fin de fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa en los gobiernos locales. Durante la presentación, se destacó el papel clave de la UV como impulsora de la transformación digital en los ayuntamientos de la zona centro, consolidando un modelo de trabajo que va más allá de las aulas para impactar directamente en la eficiencia administrativa y la atención al ciudadano.

Los académicos del observatorio detallaron cómo la implementación de plataformas tecnológicas y el análisis de datos han permitido a los gobiernos locales adoptar esquemas más transparentes, reduciendo la brecha digital y los tiempos de respuesta en la prestación de servicios públicos esenciales. Oscar Yahevh Carrera Mora, responsable del OGEIN, presentó indicadores específicos sobre el nivel de madurez digital de las administraciones municipales, destacando que el apoyo técnico de la FNT ha sido fundamental para que los funcionarios públicos adopten herramientas de innovación que facilitan la fiscalización y el combate a la burocracia.

José Eduardo Martínez Canales, otro integrante del observatorio, explicó que el enfoque del OGEIN ha sido acompañar a los municipios en su proceso de modernización, enfatizando que la innovación tecnológica debe estar al servicio de la transparencia y la rendición de cuentas para fortalecer la confianza ciudadana. Los representantes de las cámaras de comercio coincidieron en que estos avances no solo benefician a los ciudadanos, sino que también generan un ecosistema de negocios más ágil y confiable, atrayendo inversión al simplificar los marcos regulatorios a través de interfaces electrónicas intuitivas y seguras.

Además, destacaron que la colaboración estratégica entre la academia y el sector productivo es esencial para construir una región más competitiva y alineada con las demandas de la economía global contemporánea. Para cerrar el evento, las autoridades universitarias instaron a los alcaldes y directivos municipales a profundizar en las políticas de gobierno abierto, recordando que el OGEIN se mantiene como un espacio permanente de consulta, monitoreo y formación de capital humano especializado.

En otro incidente, se reportó el robo de material de construcción de una casa en etapa de 'obra gris' en el Fraccionamiento Atenas de Xalapa, donde los delincuentes utilizaron un taxi para transportar los objetos sustraídos





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