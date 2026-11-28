La histórica rivalidad entre Ohio State y Michigan se intensificó con un enfrentamiento físico previo y una derrota contundente de 45-0 para los Wolverines.

La rivalidad histórica entre Ohio State y Michigan, uno de los capítulos más dramáticos del fútbol americano universitario, se marcó este año por una tensión extrema que trascendió las líneas del campo. Desde la sesión de calentamiento inicial, la atmósfera entre ambos conjuntos resultó notablemente más agresiva que en encuentros anteriores, generando alarmas inmediatas sobre la posibilidad de altercados físicos graves.

Tensión previa al inicio del compromiso

El conflicto comenzó de manera discreta con pocos elementos de ambas instituciones intercambiando palabras, pero la situación escaló rápidamente hasta involucrar a casi la totalidad de los plantel de Michigan y Ohio State. Los jugadores se empujaban e intercambiaban insultos de forma constante durante el calentamiento, buscando defender a sus compañeros y demostrando su descontento con la intensidad del rival.

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Los oficiales y los cuerpos técnicos lograron separar a los jugadores antes de que el problema derivara en una pelea mayor, pero el ambiente visualmente indicaba que un golpe podía caer en cualquier instante. Esta carga emocional y física inicial sentó un tono sumamente hostil para lo que se avecinaba en el terreno de juego, elevando las expectativas de un choque que siempre está cargado de historia.

La superioridad abrumadora de Ohio State

Durante el desarrollo del encuentro, la rivalidad verbal y física entre los jugadores continuó presente, con empujones e intercambios de improperios que ocurrieron cada vez que la jugada lo permitía. Sin embargo, fue el conjunto de Ohio State quien salió con la mano en alto, humillando por completo a Michigan en un partido dominado de principio a fin.

El marcador final reflejó esta asimetría de fuerzas con un contundente 45-0 a favor de los Buckeyes. Esta cifra es especialmente significativa porque Michigan no tuvo ni la oportunidad de anotar un solo punto, ni siquiera a través de un gol de campo, quedando completamente en cero en toda la exhibición ofensiva y defensiva del rival.

Ohio State demostró un poderío absoluto tanto en su línea ofensiva como en su esquema defensivo, bloqueando cualquier intento del equipo del norte. La diferencia técnica y la ejecución perfecta dejaron en claro que el equipo de Ohio State jugó en un nivel superior, aprovechando cada error de Michigan para sumar puntos con facilidad y control absoluto del juego.

Reacciones y declaraciones posteriores al partido

Al concluir el compromiso, el entrenador de Ohio State, Ryan Day, aprovechó los micrófonos para dirigirse a la prensa con unas palabras que resumen la magnitud de la victoria. Day declaró: "Pudimos gritar OHIO y saber que le dimos una paliza de muerte al equipo del norte", un mensaje directo que resalta la supremacía del equipo y su éxito en neutralizar a su acérrimo rival en su propio terreno.

Estas palabras no fueron del agrado de los aficionados de Michigan, quienes vieron en la frase un recordatorio doloroso de su humillante derrota. La declaración de Day sirvió no solo como una celebración táctica, sino como una afirmación de poder que consolida la posición dominante de Ohio State en este duelo histórico, dejando una herida abierta en la comunidad universitaria de Michigan que probablemente perdurará durante mucho tiempo.