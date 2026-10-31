El OIC del INE reporta contratos por 2 mil 461 millones de pesos a cinco empresas y 18 expedientes abiertos; los hallazgos son preliminares y se remontan a 2014.

El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) reportó contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos otorgados a cinco empresas, tanto del instituto como de organismos electorales locales, además de 18 expedientes abiertos por posibles irregularidades. Los hallazgos son preliminares y fueron presentados por la titular del OIC, Guadalupe Taddei, durante su comparecencia ante comisiones unidas de Vigilancia del INE, en una fecha reciente de 2025.

Según la exposición de Taddei, los antecedentes del esquema de contrataciones se remontan a administraciones anteriores, desde 2014 y hasta 2025. En ese periodo se identificaron empresas con vínculos entre sus socios o representantes legales y personas relacionadas con funcionarios electorales.

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Contratos del INE y vínculos entre empresas

La titular del OIC sostuvo que las contrataciones cuestionadas no corresponden exclusivamente a la gestión actual. Afirmó que se encontraron coincidencias entre accionistas, apoderados y representantes legales de distintas empresas, así como posibles vínculos entre participantes en procedimientos de contratación que requieren ser esclarecidos.

El reporte del OIC del INE sobre contratos por 2 mil 461 millones de pesos a cinco empresas forma parte de una revisión más amplia que abarca también a organismos electorales locales. Los expedientes abiertos suman 18 y buscan determinar si existieron irregularidades en la asignación de los contratos.

Expedientes y posibles conflictos de interés

Taddei explicó que cinco expedientes llegaron a la etapa de responsabilidades, con citatorios para las audiencias iniciales y la formulación de imputaciones administrativas. En esos asuntos se señalaron posibles conductas de actuación bajo conflicto de interés y ocultamiento de conflicto de interés.

De acuerdo con su exposición, los casos fueron turnados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia competente para resolver sobre faltas administrativas graves. El OIC también detectó inconsistencias en información presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Fiscalización y publicación de resultados

La titular del OIC indicó que la fiscalización concluirá en noviembre de 2026 y que las observaciones que queden firmes se publicarían en el portal de transparencia a principios de enero. Los hallazgos presentados son preliminares y aún deben seguir el curso de las instancias correspondientes.

El caso de los contratos por 2 mil 461 millones de pesos a cinco empresas y los 18 expedientes abiertos se suma a las revisiones que el OIC del INE realiza sobre las contrataciones del instituto y de los organismos electorales locales. La comparecencia de Taddei ante las comisiones unidas de Vigilancia permitió exponer los avances de la fiscalización.