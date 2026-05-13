Oil production drops 10%, influenced by Iran-Saudi tensions and Ormuz blockade

The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) reported a 10% drop in oil production in April, with Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, and the UAE among the hardest-hit countries. The OPEC+ alliance saw a decline in production compared to February, while other countries' production remains low due to market conditions. The report predicts increases in oil supply from America Latina in the upcoming years, citing multiple production increases and high-sea projects in key producer countries. The alliance OPEP+ boosted supply with gains from shale oil and increased demand from Russia.

VIENA. - Golpeada por la guerra de Irán y el bloqueo de Ormuz , la producción petrolera de la OPEP, continuó cayendo hasta mediar en abril los 18.98 millones de barriles diarios (mbd), situación que significó casi un 34% menos que el bombeo de febrero.

El grupo está lejos de aplicar los aumentos de la producción pactados para entrar en vigor en abril y mayo, de 0.20 mbd cada uno, ni se estima que podrían incrementar en otros 0.18 mbd en junio, tal y como acordaron. De acuerdo al reporte, con un retroceso de casi un millón de barriles/día entre marzo y abril, la producción saudí quedó en 6.77 mbd, un 33% por debajo del nivel de febrero (10.11 mbd).

Sin embargo, son aún mucho mayores las pérdidas sufridas por Kuwait e Irak, cuyas extracciones se vieron mermadas en casi un 77% y un 67%, respectivamente, al pasar de 2.58 a 0.6 mbd, y de 4.18 a 1.38 mbd. Los barriles iraníes siguieron bajando hasta totalizar 2.85 mbd el mes pasado, desde los 3.24 mbd de febrero, según el informe.

Aunque los Emiratos Árabes Unidos recuperaron algo del terreno perdido en marzo, con una moderada subida de 0.13 mbd (hasta 2.02 mbd) en lo que ha sido el último mes como país miembro de la OPEP, siguen acumulando una caída de más del 40% con respecto a los 3.4 mbd que produjeron antes de la guerra. Los aumentos de otros socios también fueron muy ligeros.

Los tenidos en alta mar bajaron progresivamente en abril, posiblemente a raíz de los ataques ucranianos a sus instalaciones petrolíferas. El informe prevé que la alianza OPEP bombee en abril 33.19 mbd, casi un 10% menos que en febrero.

En cuanto a la producción ajena a la alianza OPEP+, el informe prevé que sume 54.83 y 55.45 mbd este y el próximo año, respectivamente, lo que suponen aumentos de 0.63 y 0.62 mbd, que provendrán en gran parte de América Latin





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