Ola de Antisemitismo en Nueva York: Grafitis con Esvásticas Profanan Centros Judíos

Aumentan los actos vandálicos antisemitas en Nueva York, con la aparición de esvásticas y mensajes de odio en sinagogas, centros judíos y viviendas. Las autoridades investigan y la comunidad judía expresa su preocupación.

Nueva York se enfrenta a una preocupante escalada de incidentes antisemitas, con la aparición de grafitis que incluyen esvásticas y mensajes de odio en centros judíos, sinagogas y residencias privadas.

La policía de Nueva York y funcionarios de la alcaldía confirmaron ayer la existencia de estos actos vandálicos, que se suman a una serie de incidentes similares ocurridos en las últimas semanas. Los grafitis han aparecido en diversos lugares de la ciudad, incluyendo parques infantiles, lugares de culto y el sistema de metro, creando un clima de temor e inseguridad en la comunidad judía.

La gravedad de la situación se evidencia en el hecho de que un muro frente al Centro Judío del barrio de Rego Park fue profanado con una esvástica prominente y la frase 'heil Hitler', imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, generando una ola de indignación y preocupación. La policía ha confirmado que se han utilizado aerosoles para pintar las esvásticas en múltiples ubicaciones y ha iniciado una investigación para identificar y detener a los responsables.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó su horror e indignación ante estos actos de odio a través de sus redes sociales. Destacó específicamente la profanación de viviendas y una sinagoga en Forest Hills, incluyendo una placa conmemorativa en honor a los sobrevivientes de la Noche de los Cristales Rotos, un evento trágico en la historia judía.

La Noche de los Cristales Rotos, o Kristallnacht, fue un pogromo violento perpetrado por los nazis en Alemania en 1938, caracterizado por ataques sistemáticos contra judíos, sus hogares y negocios. Mamdani enfatizó que estos actos no son simplemente vandalismo, sino un ataque deliberado y calculado destinado a sembrar el miedo y el odio en la comunidad judía.

La referencia a la Noche de los Cristales Rotos subraya la conexión histórica y la gravedad simbólica de estos actos, recordando un período oscuro de persecución y violencia. La comunidad judía de Nueva York, ya vulnerable a incidentes antisemitas, se encuentra ahora en un estado de alerta máxima, exigiendo una respuesta contundente por parte de las autoridades.

La creciente frecuencia de estos incidentes antisemitas ha generado una profunda preocupación en toda la ciudad y ha provocado un debate sobre la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y combatir el odio en todas sus formas. Líderes comunitarios y organizaciones judías han condenado enérgicamente estos actos y han pedido a las autoridades que tomen medidas inmediatas para proteger a la comunidad judía y llevar a los responsables ante la justicia.

Se están organizando vigilias y manifestaciones para expresar solidaridad con la comunidad judía y denunciar el antisemitismo. Además, se están promoviendo iniciativas educativas para fomentar la tolerancia y el respeto mutuo. La policía ha aumentado su presencia en áreas con alta concentración de población judía y está trabajando en estrecha colaboración con las organizaciones comunitarias para prevenir futuros incidentes.

La investigación en curso se centra en identificar a los autores de los grafitis y determinar si existe una conexión entre los diferentes incidentes. La ciudad de Nueva York se enfrenta a un desafío importante para garantizar la seguridad y el bienestar de todos sus ciudadanos, independientemente de su religión o origen étnico. La lucha contra el antisemitismo y el odio en todas sus formas es una prioridad fundamental para las autoridades y la comunidad en general.

La respuesta a estos actos debe ser firme y unificada, enviando un mensaje claro de que el odio no tiene cabida en la ciudad de Nueva York





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Antisemitismo Nueva York Esvásticas Vandalismo Odio Noche De Los Cristales Rotos Incidentes Antisemitas Seguridad Judía Zohran Mamdani Policía De Nueva York

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nasdaq y S&P 500 Alcanzan Máximos Históricos en Nueva YorkLos índices Nasdaq y S&P 500 cerraron el viernes en niveles récord, impulsados por resultados empresariales positivos y una caída en los precios del petróleo. El Dow Jones, sin embargo, experimentó una ligera disminución.

Read more »

Hospitalizado en estado crítico el exalcalde de Nueva York Rudy GiulianiTras el anuncio de su portavoz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien Giulani fuera abogado, se ha referido también en redes la hospitalización de 'un auténtico guerrero y, con diferencia, el mejor alcalde de la historia de la ciudad de Nueva York'.

Read more »

Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, hospitalizado en estado crítico pero estableTras conocerse la noticia, el presidente estadounidense Donald Trump publicó un mensaje de solidaridad en redes sociales.

Read more »

Joaquín “El Chapo” Guzmán pide ser extraditado a MéxicoLa Corte Federal del Distrito Este de Nueva York recibió una serie cartas de 'El Chapo'

Read more »

PETA aterriza en la alfombra roja de la Met Gala; vestuario de plumas expone crueldad contra avesUna activista caracterizada como un 'ave desplumada' interrumpe el desfile de celebridades en Nueva York

Read more »

Viene Nueva Ola de Calor en CDMX con Alto Índice de Radiación Para Estos DíasNoticias de México y el mundo

Read more »