Ola de Calor Continúa en Veracruz con Posible Frente Frío a Principios de Mayo

Veracruz se prepara para varios días de altas temperaturas y vientos fuertes, con una ola de calor que persistirá hasta el viernes 1 de mayo. Se espera un frente frío entre el 2 y el 3 de mayo que podría traer alivio al calor.

El estado de Veracruz experimentará condiciones climáticas contrastantes en los próximos días. Durante el periodo de pronóstico, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se mantendrá sobre el centro del país, resultando en cielos mayormente despejados en la entidad veracruzana.

No obstante, la interacción de condiciones locales con una vaguada que se extenderá desde el norte, centro y oriente del país, podría generar nubosidad dispersa, especialmente en las cuencas alta del Actopan, La Antigua y el Jamapa-Cotaxtla. Se esperan vientos del sur y sureste de 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas más fuertes, alcanzando los 50 a 70 kilómetros por hora en las costas del norte y centro de Tamaulipas, así como en porciones medias y bajas del Papaloapan y Coatzacoalcos.

El ambiente será caluroso a muy caluroso, con temperaturas que podrían superar los 40°C en las cuencas del Pánuco, Papaloapan y Coatzacoalcos. Las noches y madrugadas serán cálidas en las planicies y zonas costeras, mientras que las áreas montañosas experimentarán temperaturas frescas a frías. Se pronostica que la ola de calor persistirá en Veracruz hasta el viernes 1 de mayo, con la posibilidad de eventos de surada en las zonas costeras habituales.

Esta situación se debe al establecimiento de sistemas de baja presión en el centro-sur de Estados Unidos y en el norte, noreste y centro de México, junto con un anticiclón en el nivel medio de la troposfera. La probabilidad de lluvias y tormentas es baja, aunque no se descartan algunos eventos aislados en las zonas montañosas.

Los modelos de pronóstico indican el paso de un frente frío entre el sábado 2 y domingo 3 de mayo, acompañado de un frente de norte, lo que traerá consigo cambios en el tiempo y el fin de la primera ola de calor. Es crucial tomar precauciones para protegerse del calor, como minimizar la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, vestir ropa fresca y clara, y vigilar la salud de los grupos vulnerables, incluyendo adultos mayores, niños, enfermos y mascotas.

En cuanto a los pronósticos detallados, del martes 28 al miércoles 29 se espera un cielo despejado a medio nublado con calima, y una probabilidad muy baja de lluvia. El ambiente será muy caluroso al mediodía y durante las primeras horas de la tarde, con vientos del noreste, este y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas máximas de 45 kilómetros por hora en las zonas costeras y el sur.

El oleaje estará entre 1.0 y 2.0 metros cerca de la costa. El jueves 30 se reactivará la surada, especialmente en la zona sur, con rachas de 50 a 65 kilómetros por hora. El viernes 1 se mantendrá el cielo despejado a medio nublado con calima, y una baja probabilidad de lluvia y tormentas, aunque no se descartan eventos dispersos en la región montañosa central, cerca del estado de Puebla.

El viento soplará del este, sureste y suroeste de 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas máximas de 50 a 70 kilómetros por hora en la región de Los Tuxtlas y entre Jesús Carranza-Acayucan, y de 35 a 50 kilómetros por hora en la costa norte y las regiones de Orizaba y el valle de Perote. El oleaje se mantendrá entre 1.0 y 2.0 metros cerca de la costa.

Una vaguada, entendida como una elongación de un centro de baja presión asociada con el desarrollo de nublados y condiciones favorables para lluvias, podría influir en las condiciones locales





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