Ola de calor en México: alertas, riesgos y medidas de protección ante temperaturas extremas

México enfrenta una ola de calor histórica con temperaturas que superan los 30 grados en la CDMX y otras regiones. Autoridades emiten alertas y recomiendan medidas de protección, mientras expertos advierten sobre los riesgos del golpe de calor y la importancia de la hidratación y la prevención.

Las olas de calor se presentan con mayor intensidad durante los meses de abril, mayo y junio, superando los promedios históricos en diversas entidades del país.

Este fenómeno climático responde a sistemas de alta presión que impiden la formación de nubes y la dispersión del calor. Las autoridades han emitido una alerta a la población por la próxima ola de calor que afectará a la capital.

Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional y la dinámica climática de la región, la temporada de olas de calor en México termina formalmente en junio, vinculado al establecimiento de la temporada de lluvias y la llegada de humedad por ciclones tropicales, los cuales ayudan a refrescar la masa de aire sobre el territorio nacional. La sensación térmica extrema se debe a la persistencia de sistemas de alta presión que impiden la nubosidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece protocolos específicos de autocuidado que permiten al organismo mantener su temperatura interna en niveles seguros. Aquí se detallan las acciones primordiales: El consumo de agua debe ser frecuente, incluso si no se percibe sensación de sed. De acuerdo con la OMS, el cuerpo pierde electrolitos esenciales a través de la sudoración, por lo que es vital evitar bebidas con alto contenido de azúcar o cafeína que favorecen la deshidratación.

Se recomienda el uso de ropa de colores claros, tejidos ligeros (como el algodón) y el empleo de sombreros o sombrillas. La aplicación de protector solar con un factor mínimo de 50 es indispensable para evitar quemaduras dérmicas. La exposición directa al sol es especialmente peligrosa entre las 11:00 y las 16:00 horas, periodo en el que la radiación ultravioleta alcanza sus niveles más altos.

Mantener los lugares de trabajo y el hogar ventilados permite la circulación del aire, reduciendo el riesgo de acumulación de calor térmico en interiores. Ante las altas temperaturas que se han registrado en la capital del país, donde se han rebasado los 30 grados, millones de capitalinos utilizan sombrillas, gorras y cualquier objeto que los ayude a protegerse de los rayos del sol.

El golpe de calor es una emergencia médica que ocurre cuando la temperatura corporal sube por encima de los 40 grados Celsius. Identificar los síntomas a tiempo marca la diferencia entre una recuperación rápida y daños orgánicos permanentes. Los signos de alarma incluyen piel roja y caliente, pulso rápido, dolor de cabeza intenso, mareos, náuseas y, en casos graves, pérdida de la conciencia.

Si una persona presenta estos síntomas, la primera medida consiste en trasladarla a un lugar fresco y a la sombra. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, es útil aplicar paños húmedos o agua fría en el cuello, axilas e ingle para bajar la temperatura. Se debe colocar al afectado en posición horizontal con las piernas elevadas para favorecer el retorno sanguíneo al cerebro.

Ante cualquier sospecha de choque térmico, la comunicación con los servicios de emergencia es obligatoria, ya que el paciente puede requerir administración de líquidos por vía intravenosa y monitoreo hospitalario. La temporada de calor en el territorio nacional suele concluir con la llegada formal de la temporada de lluvias (a mediados de junio), sin embargo, la persistencia de cielos despejados prolonga la sensación térmica extrema





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