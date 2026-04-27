Ola de calor en Veracruz: medidas de precaución y alerta por inseguridad en Xalapa

Las altas temperaturas en Veracruz obligan a la población a tomar medidas extremas para evitar el calor, mientras en Xalapa se reporta un robo en una casa en construcción.

Las altas temperaturas que azotaron a la población jarochas durante el fin de semana pasado obligaron a extremar las medidas de precaución para evitar los efectos adversos del calor.

Según datos de la Comisión Nacional del Agua, la sensación térmica alcanzó niveles críticos, oscilando entre los 43 y 45 grados Celsius durante el sábado y el domingo. Esta ola de calor ha generado una serie de recomendaciones para protegerse, especialmente para quienes deben realizar labores al aire libre. Carlos, un comerciante en la zona de playas, explicó que la hidratación constante es clave para sobrellevar las altas temperaturas.

'Hidratarnos con mucha agua, ya se acostumbró uno, agua con limón y no hay de otra, hay que trabajar, tenemos la sombrilla. Llegamos a veces 7 a 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, buscamos de vez en cuando una sombrita', comentó. La exposición prolongada al sol se ha convertido en un riesgo que muchos evitan mediante el uso de sombrillas y la búsqueda de lugares con sombra.

Por otro lado, quienes aprovechan el día para actividades recreativas prefieren salir a temprana hora para evitar los horarios con mayor radiación y sensación de calor. Rosa María Infanzón, una de las personas que disfrutan de caminar en la playa, señaló que 'salir temprano a caminar porque ya ahorita se siente muy fuerte el calor, ya vamos de regreso pero generalmente tratamos que sea lo más temprano con sombrero o gorra'.

Las autoridades de Protección Civil han emitido un aviso especial advirtiendo que esta ola de calor podría extenderse hasta finales del mes, por lo que se recomienda mantener las precauciones. Mientras tanto, en Xalapa, se reportó un incidente en el que un grupo de delincuentes, utilizando un taxi, robaron material de una casa en construcción en el Fraccionamiento Atenas.

Este suceso ha generado preocupación en la comunidad, que ahora debe lidiar no solo con las altas temperaturas, sino también con la inseguridad





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