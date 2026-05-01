Ola de Calor Impulsa Ventas de Nieves Artesanales en San José de Iturbide

Un artesano de San José de Iturbide, Guanajuato, experimenta un aumento significativo en las ventas de sus nieves artesanales debido a la reciente ola de calor, manteniendo precios accesibles y una tradición familiar de elaboración natural.

San José de Iturbide, Guanajuato – José Manuel Buenrostro, un artesano dedicado a la elaboración y venta de nieves artesanales durante casi tres décadas, ha experimentado un notable aumento en sus ventas, impulsado por la reciente y persistente ola de calor que azota la región.

Buenrostro estima que sus ingresos han crecido entre un 50 y un 60 por ciento en las últimas semanas, un reflejo de la creciente demanda de opciones refrescantes y naturales por parte de la población local y visitantes. La tradición familiar que sustenta su negocio es un elemento clave de su éxito; José Manuel representa la segunda generación de su familia en dedicarse a este oficio, transmitiendo conocimientos y técnicas ancestrales.

Lo que distingue su producto es el compromiso con la calidad y la autenticidad, utilizando exclusivamente ingredientes 100% naturales en cada una de sus creaciones. A diferencia de la producción industrial, las nieves de Buenrostro se elaboran completamente a mano, sin la intervención de maquinaria, lo que garantiza un sabor y una textura únicos.

Dos carritos de nieve artesanal, ubicados estratégicamente en el andador del jardín principal, frente a la Presidencia Municipal, ofrecen a los transeúntes una amplia variedad de sabores tradicionales y algunas creaciones innovadoras. El incremento en las ventas es particularmente significativo si se considera el volumen de producción anterior. Mientras que anteriormente Buenrostro vendía un promedio de 40 litros de nieve diariamente, actualmente comercializa entre 80 y 90 litros, lo que demuestra un aumento de más del doble.

Este aumento en la demanda no solo beneficia al artesano, sino que también revitaliza una tradición local y ofrece a los consumidores una alternativa saludable y deliciosa a las bebidas azucaradas y procesadas. Los sabores más populares entre sus clientes siguen siendo los clásicos: vainilla, limón y mantecado, que evocan recuerdos de la infancia y ofrecen un sabor reconfortante.

Sin embargo, Buenrostro ha sabido innovar y sorprender a su clientela con nuevos sabores, como el “Cola de Tigre”, una creación original elaborada con coco quemado, nuez y otros ingredientes secretos que le confieren un sabor único y exótico. En total, ofrece alrededor de 20 variedades diferentes, lo que garantiza que cada cliente encuentre su sabor favorito.

A pesar de ser un producto artesanal, Buenrostro se esfuerza por mantener precios accesibles, que oscilan entre los 15 y los 55 pesos, lo que lo convierte en una opción atractiva para familias y personas de todos los niveles socioeconómicos. Reconoce que en otros lugares los precios pueden ser más elevados, pero prefiere mantener sus costos competitivos para seguir ofreciendo un producto de calidad a un precio justo.

La dedicación de José Manuel Buenrostro a su oficio va más allá de la simple elaboración de nieves artesanales; representa un compromiso con la preservación de una tradición cultural y un apoyo a la economía local. Su jornada laboral es extensa, abarcando desde las 10 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, de lunes a domingo, lo que demuestra su pasión y su deseo de satisfacer la demanda de sus clientes.

Los dos carritos semifijos, ubicados en la parte superior e inferior del andador, se han convertido en un punto de encuentro para la comunidad, donde las familias y los amigos pueden disfrutar de una nieve artesanal en un ambiente familiar y agradable. La ubicación estratégica frente a la Presidencia Municipal facilita el acceso a sus productos y contribuye a la dinamización del centro de la ciudad.

La historia de José Manuel Buenrostro es un ejemplo de emprendimiento y perseverancia, y su éxito es un testimonio del valor de la tradición, la calidad y el compromiso con la comunidad. En un contexto de creciente globalización y competencia, su negocio representa un oasis de autenticidad y sabor, que sigue deleitando a los paladares de los habitantes de San José de Iturbide y sus visitantes.

La creciente popularidad de sus nieves artesanales es una señal positiva para la economía local y un incentivo para seguir apoyando a los artesanos y productores locales





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