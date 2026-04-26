Ola de Calor Intensa en Guanajuato: Pronóstico para el Domingo 26 de Abril de 2026

Guanajuato se prepara para un domingo con temperaturas extremas, alcanzando hasta 45 grados Celsius en la región noreste. El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre riesgos a la salud y recomienda tomar precauciones.

Guanajuato , Guanajuato – El estado de Guanajuato se prepara para enfrentar un domingo 26 de abril de 2026 caracterizado por un calor intenso y persistente.

Esta situación climática adversa es resultado de la influencia de un robusto sistema anticiclónico asentado en los niveles medios de la atmósfera, el cual está generando estabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional, según el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional. Este sistema anticiclónico, al inhibir la formación de nubes y favorecer la radiación solar directa, contribuye a un ambiente predominantemente seco y a un aumento significativo de las temperaturas en toda la entidad.

La intensidad del calor será especialmente notable en la región noreste de Guanajuato, donde las temperaturas máximas podrían oscilar entre los 40 y los 45 grados Celsius. En el resto del estado, se espera un clima caluroso a muy caluroso durante las horas de la tarde, con cielos despejados y una alta exposición a la radiación ultravioleta.

Es crucial que la población tome las precauciones necesarias para protegerse de los efectos nocivos del sol y evitar problemas de salud relacionados con el calor. La continuidad de la onda de calor es la principal característica del pronóstico meteorológico para este domingo. A pesar de la estabilidad general, existe una ligera posibilidad de lluvias aisladas en algunas zonas de Guanajuato, con acumulaciones previstas entre 0.1 y 5 milímetros.

Sin embargo, estas precipitaciones se esperan dispersas y de escasa intensidad, por lo que no representarán un alivio significativo a las altas temperaturas que dominarán la región. El viento jugará un papel importante en las condiciones climáticas, con velocidades que oscilarán entre los 10 y los 20 kilómetros por hora, y rachas que podrían alcanzar los 30 a 50 kilómetros por hora.

Estas rachas de viento podrían levantar polvo en áreas abiertas, generando tolvaneras que disminuyan la visibilidad y afecten la calidad del aire. Además, existe el riesgo de que las fuertes ráfagas de viento provoquen la caída de ramas de árboles o estructuras ligeras, por lo que se recomienda a la población extremar las precauciones y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

La combinación de altas temperaturas, baja humedad y viento podría aumentar el riesgo de incendios forestales, por lo que se insta a la población a evitar realizar actividades que puedan generar chispas o llamas en zonas de vegetación seca. En el contexto regional, la Mesa Central, donde se encuentra Guanajuato, presentará cielos medio nublados a nublados, con lluvias y chubascos más intensos en estados aledaños como Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

No obstante, en territorio guanajuatense, las precipitaciones serán limitadas y de carácter disperso. Durante la mañana, el ambiente será relativamente fresco, pero la temperatura ascenderá rápidamente a medida que avance el día, alcanzando sus máximos valores durante la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta sobre los posibles riesgos para la salud asociados a las altas temperaturas, incluyendo golpes de calor, deshidratación y agotamiento por calor.

Se recomienda a la población mantenerse hidratada bebiendo abundante agua, evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas pico de calor, y buscar refugio en lugares frescos y bien ventilados. Las personas mayores, los niños pequeños y las personas con enfermedades crónicas son especialmente vulnerables a los efectos del calor y deben tomar precauciones adicionales. Las autoridades de Protección Civil han reforzado la vigilancia y están preparadas para atender cualquier emergencia relacionada con el clima.

Se insta a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y a seguir las recomendaciones de las autoridades para proteger su salud y seguridad. El monitoreo continuo de los sistemas atmosféricos permitirá anticipar posibles cambios en las condiciones climáticas y tomar las medidas preventivas necesarias





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