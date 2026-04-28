Ola de Calor Persistente en el Sur de Veracruz: Temperaturas Superan los 40 Grados y Riesgo de Golpes de Calor

El sur de Veracruz enfrenta altas temperaturas, con máximas de hasta 41 grados Celsius y sensación térmica superior a los 45 grados. Se recomienda hidratación, evitar la exposición al sol y proteger a grupos vulnerables. Se espera un frente frío para el fin de semana.

El estado de Veracruz , particularmente su zona sur, se enfrenta a una ola de calor persistente que se extenderá al menos hasta el viernes 1 de mayo.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 36 y 41 grados Celsius en esta región, pero la sensación térmica, debido a la alta humedad, podría superar los 45 grados e incluso alcanzar los 47 grados, según informó Jessica Luna Lagunes, meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Esta situación representa un riesgo significativo para la salud pública, especialmente para grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

En los últimos días, se han registrado temperaturas extremas en diversas localidades: Tierra Blanca alcanzó los 42 grados, Jáltipan 40 grados, Los Tuxtlas 39 grados y Coatzacoalcos 38 grados. La combinación de estas altas temperaturas con la elevada humedad ambiental intensifica la sensación de calor, haciendo que las condiciones sean aún más peligrosas. La CONAGUA ha emitido una serie de recomendaciones para proteger a la población de los efectos nocivos del calor.

Se insta a la ciudadanía a mantenerse bien hidratada, bebiendo abundante agua a lo largo del día, incluso antes de sentir sed. Es crucial evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas centrales del día, y buscar refugio en lugares frescos y ventilados. Se recomienda vestir ropa ligera, de colores claros, que permita la transpiración y facilite la regulación de la temperatura corporal.

El uso de gorras o sombreros, así como gafas de sol, también es fundamental para protegerse de la radiación solar. Además, se advierte encarecidamente sobre el peligro de dejar a menores de edad, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados, incluso por cortos periodos de tiempo, ya que la temperatura en el interior de un automóvil puede aumentar rápidamente a niveles letales.

La meteoróloga Luna Lagunes aclaró que, a pesar de las altas temperaturas registradas, hasta el momento no se han superado los récords históricos de calor en Veracruz. Las temperaturas actuales se consideran dentro de lo normal para el mes de abril, aunque sí representan un aumento significativo en comparación con días anteriores. Abril y mayo son tradicionalmente los meses más calurosos del año en el estado, por lo que es importante estar preparados para enfrentar estas condiciones climáticas.

Sin embargo, las autoridades meteorológicas advierten que durante el mes de mayo podrían presentarse nuevos periodos de calor intenso, por lo que se insta a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a seguir las recomendaciones de protección. Afortunadamente, se anticipa un cambio en el patrón climático durante el fin de semana, con la llegada de un frente frío que traerá consigo un refrescamiento paulatino del ambiente.

Se espera que este frente frío comience a sentirse el domingo, aunque también podría generar vientos del norte con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora en la zona costera. Además, se pronostican lluvias moderadas a fuertes, especialmente en la región de Coatzacoalcos. Este frente frío representa una oportunidad para aliviar las altas temperaturas y mejorar las condiciones ambientales, pero también es importante estar preparados para los posibles efectos de los fuertes vientos y las lluvias.

Las autoridades recomiendan asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar actividades al aire libre durante los periodos de lluvia intensa. En un incidente ajeno a las condiciones climáticas, se reportó un robo en una vivienda en construcción en el Fraccionamiento Atenas de Xalapa. Los delincuentes, utilizando un taxi como vehículo de escape, sustrajeron materiales de construcción de la propiedad. Las autoridades investigan el caso y buscan a los responsables.

Este incidente subraya la importancia de reforzar la seguridad en las zonas residenciales y de denunciar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes. La combinación de las altas temperaturas y la inseguridad ciudadana presenta un desafío adicional para los habitantes de Veracruz, quienes deben tomar precauciones tanto para proteger su salud como para salvaguardar sus bienes. La CONAGUA continuará monitoreando la situación climática y proporcionando información actualizada a la población.

Se recomienda consultar los pronósticos del tiempo y seguir las recomendaciones de las autoridades para minimizar los riesgos asociados a la ola de calor. Asimismo, se insta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades en la prevención del delito y a denunciar cualquier actividad sospechosa. La seguridad y el bienestar de la población son prioritarios, y es fundamental trabajar en conjunto para enfrentar los desafíos que se presentan





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