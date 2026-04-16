Ola de Licencias en el Senado: Senadoras Buscan Gubernaturas Mientras Estatutos y Aspiraciones Generan Debate

La renuncia de la senadora Andrea Chávez para buscar la gubernatura de Chihuahua desata un movimiento similar entre sus compañeras de bancada, Ana Lilia Rivera e Imelda Castro. Sin embargo, figuras como Saúl Monreal y Félix Salgado Macedonio enfrentan obstáculos por estatutos de Morena sobre nepotismo y la prohibición de contender por estados gobernados por familiares.

La escena política en el Senado de la República ha cobrado un nuevo brío tras el anuncio de licencia indefinida de la senadora de Morena , Andrea Chávez. Este movimiento marca el inicio de una serie de ausencias entre legisladores oficialistas que aspiran a competir por las gubernaturas de sus respectivos estados en las próximas elecciones. Se vislumbra un éxodo de talento político que busca capitalizar sus posiciones actuales para escalar a niveles estatales, generando expectativas y debates sobre los procesos internos y los estatutos del partido.

Andrea Chávez se ha convertido en la pionera de esta oleada de renuncias, dejando su escaño para buscar la candidatura a la gubernatura de Chihuahua, un estado actualmente en manos del PAN. Su decisión no ha estado exenta de controversia, pues ya ha enfrentado señalamientos por presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y propaganda gubernamental, derivados de sus actividades conocidas como “caravanas” y “brigadas de salud”.

En un mensaje contundente a través de sus redes sociales, Chávez declaró: Hoy dejo el Senado para atender personalmente la tarea de acabar con 100 años del PRIAN en Chihuahua. No me voy, regreso. Los que se van son ellos. Aquellos que hicieron de la corrupción, la venganza y las nóminas secretas, su forma de vida. ¡Llegará la Primavera Chihuahuense!. Su partida fue recibida con aplausos y felicitaciones por parte de su bancada, quienes celebraron su decisión de buscar un nuevo horizonte político.

La postura de Chávez se alinea con el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha instado a funcionarios y servidores públicos con aspiraciones electorales a tomar decisiones anticipadas y separarse de sus cargos para evitar el ejercicio simultáneo de ambas funciones. Este precedente sienta las bases para que otras legisladoras sigan sus pasos.

La determinación de Andrea Chávez ha servido de catalizador para otras senadoras morenistas con ambiciones similares. Ana Lilia Rivera, al ser cuestionada sobre sus intenciones de buscar la candidatura para la gubernatura de Tlaxcala, afirmó estar pendiente de los tiempos y las determinaciones de su partido. Estoy esperando ya que se concrete bien la convocatoria porque apenas ha planteado términos generales, todavía no sabemos una convocatoria específica, esperando eso estaremos tomando ya las decisiones… Si el partido ya emitió para ese momento la convocatoria clara, seguramente será, sí, detalló. Por su parte, Imelda Castro también ha confirmado su aspiración por el gobierno de Sinaloa, declarando que lo más ético sería solicitar licencia una vez que las convocatorias estén definidas.

Si bien los lineamientos generales del Consejo Nacional del 7 de marzo establecen prohibiciones y directrices para quienes buscan ser coordinadores estatales de los comités de la Cuarta Transformación, la fecha de registro el 22 de junio se perfila como un punto clave para la concreción de estas aspiraciones. La incertidumbre sobre los procesos internos y la claridad de las convocatorias son factores determinantes para la decisión final de muchas de estas figuras políticas.

Mientras algunas senadoras morenistas navegan con prudencia las aguas de las aspiraciones gubernamentales, otros legisladores oficialistas se encuentran en una encrucijada debido a los estatutos de Morena. El caso de Saúl Monreal es emblemático en este sentido. Ha manifestado en repetidas ocasiones su frustración por no poder competir por la gubernatura de Zacatecas, un estado que, según los estatutos del partido, le impedirían participar debido a posibles conflictos de nepotismo. Monreal ha expresado públicamente su deseo de reunirse con la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, con la esperanza de ser incluido en las encuestas internas para la selección del candidato. Sin embargo, ha descartado por el momento solicitar licencia, condicionando su decisión a la resolución de su situación particular. 'Algunos medios de comunicación, porque se comentó que yo iba a pedir licencia, pero en este momento yo no tengo considerado ninguna licencia. También lo comentó mi coordinador, porque ustedes saben, y más en mi caso, hay una incertidumbre sobre la participación, si me dejan participar en la encuesta o no. Entonces, yo ahorita no tengo considerado ninguna licencia en este momento', explicó.

Otro caso que ilustra esta compleja dinámica es el de Félix Salgado Macedonio, quien también ha manifestado su descontento con el estatuto sobre nepotismo. Este impedimento le impide contender por la gubernatura de Guerrero, un estado que actualmente está bajo la administración de su hija, Evelyn Salgado. La tensión entre las aspiraciones personales, los estatutos partidistas y las dinámicas de poder al interior de Morena configuran un escenario político de gran interés y con potenciales repercusiones en los próximos procesos electorales





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