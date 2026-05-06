Ola de robos de mobiliario urbano afecta el centro de Celaya

Vecinos de la zona de la Alameda denuncian el robo sistemático de bancas, rejas y piezas del piso, exigiendo mayor vigilancia policial ante el aumento de la inseguridad.

La ciudad de Celaya , ubicada en el estado de Guanajuato , atraviesa un periodo crítico en materia de seguridad pública. En las últimas semanas, se ha registrado un incremento alarmante en los delitos contra el patrimonio, los cuales abarcan desde el robo a transeúntes y el hurto de vehículos hasta asaltos a negocios locales.

Sin embargo, ha surgido una tendencia sumamente inusual y preocupante: la sustracción de elementos básicos del mobiliario urbano. Los residentes y comerciantes, particularmente aquellos ubicados en las inmediaciones de la calle Guadalupe y la zona de la Alameda, han denunciado que el espacio público está siendo desmantelado sistemáticamente durante las horas de la madrugada.

No se trata solo de objetos pequeños, sino que se han reportado robos de piezas del piso y el intento constante de retirar bancas que se encuentran firmemente sujetas al suelo. De acuerdo con los testimonios de los vecinos, el modus operandi es sorprendentemente similar en cada incidente.

Se ha identificado a un individuo que se desplaza a bordo de un triciclo, aprovechando la oscuridad y la escasa vigilancia entre las cuatro y cinco de la mañana para ejecutar sus actividades delictivas. Este sujeto se dedica a desprender cualquier estructura que contenga metal, ya que su objetivo final es la venta de estos materiales. Entre los objetos robados se encuentran botes de basura, rejas de jardineras y topes.

Un caso particularmente emblemático ocurrió en diciembre pasado, cuando se reportó que el mismo individuo intentó llevarse la estatua de la Diosa Ceres, una pieza emblemática del parque de la Alameda. A pesar de que los vecinos alertaron a las autoridades a través del servicio de emergencias 911, la sensación de impunidad prevalece, especialmente porque la estatua aún no ha sido reinstalada correctamente por el departamento de Servicios Municipales.

Javier, un residente de la calle Guadalupe, relató con indignación que el pasado sábado, alrededor de las cuatro de la mañana, presenció cómo el sospechoso intentaba aflojar una banca y se llevaba piezas del pavimento. Según su testimonio, la única razón por la cual la banca permaneció en su lugar fue la dificultad técnica para desprenderla, pero advirtió que es muy probable que el delincuente regrese para terminar el trabajo.

Los vecinos coinciden en que este tipo de robos, aunque puedan parecer menores comparados con otros delitos, representan una burla a la ciudadanía y una degradación visible de la imagen urbana de la ciudad. La falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades ha generado un clima de frustración, ya que los reportes ciudadanos parecen caer en saco roto. Ante este escenario, la comunidad exige que la Policía Municipal implemente una estrategia de vigilancia más efectiva.

Solicitan que se realicen rondines constantes en las zonas afectadas y que se haga un uso eficiente de las cámaras de videovigilancia conectadas al centro de monitoreo. La preocupación de los habitantes va más allá de la pérdida material del mobiliario; existe un temor fundado de que la presencia constante de delincuentes merodeando el centro sea la antesala de crímenes más graves.

Los vecinos temen que quienes hoy roban una banca o un bote de basura, mañana se atrevan a entrar en los domicilios o a asaltar violentamente a los peatones que transitan por la zona. Finalmente, es imperativo que el gobierno municipal de Celaya tome cartas en el asunto para rescatar los espacios públicos.

La Alameda y sus alrededores son puntos neurálgicos para la identidad de la ciudad, y permitir que sean desmantelados por la delincuencia común envía un mensaje de debilidad institucional. La recuperación de la estatua de la Diosa Ceres y la reparación del piso son pasos urgentes para demostrar que hay un compromiso real con el mantenimiento y la seguridad del entorno urbano.

La ciudadanía espera que las autoridades no ignoren estas alertas y que se establezca un plan de seguridad preventivo que evite que el centro de la ciudad se convierta en un campo de despojo





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