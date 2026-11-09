Ola de violencia contra policías en Guanajuato deja cuatro víctimas mortales

La emboscada y asesinato de cuatro elementos de seguridad en Guanajuato entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre revela un patrón letal de ataques dirigidos a policías en sus días de descanso.

Cuatro agentes de seguridad pública perdieron la vida en ataques armados selectivos en Guanajuato, México, entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre. Las víctimas, pertenecientes a corporaciones municipales y viales, fueron emboscadas durante sus horarios libres o al finalizar sus jornadas laborales, con todos los crímenes ocurriendo específicamente los sábados. Esta escalada de violencia ha generado una profunda crisis institucional y alarma social en la región, destacando la vulnerabilidad extrema de los funcionarios públicos fuera de sus turnos.

Patrón de ataques los sábados contra policías

El análisis de los sucesos revela un modus operandi claro: los agresores seleccionaron a sus blancos exclusivamente durante sus días de descanso o en los intervalos de transición entre turnos. Desde el sábado 17 de octubre hasta el sábado 7 de noviembre, la serie de ataques resultó en la muerte de tres mujeres y un hombre que se desempeñaban como policías municipales o elementos viales. Cada incidente ocurrió en un día sábado, coincidiendo con el momento posterior a la jornada laboral o antes de su inicio, lo que indica una planificación meticulosa por parte de los grupos delictivos.

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Asesinatos específicos en Silao, Celaya y León

La víctima más reciente identificada es Óscar Leonel, segundo policía, conocido como "El Caballo", quien fue abatido el sábado en las inmediaciones de San Francisco del Rincón. Otro caso grave involucró a Andrea Ramírez Serrano, segundo policía de Silao, asesinada a balazos el sábado en el bulevar Adolfo López Mateos de Celaya mientras viajaba como pasajera en un vehículo tipo plataforma. Además, una agente de tránsito fue fallecida la madrugada del sábado 17 de octubre en la colonia Gobernadores de León, al ser interceptada cuando intentaba abordar un vehículo de alquiler para ir a su trabajo.

Detalles de la emboscada a Andrea Ramírez Serrano

El ataque contra la oficial de Silao tuvo lugar la mañana de un sábado cuando circulaba como pasajera en un automóvil Chevrolet Onix blanco por el centro de Celaya. Al llegar al cruce con Antonio Chaurand Concha, el vehículo fue interceptado por sujetos armados que viajaban en motocicletas. Sin darle oportunidad de escapar, los agresores abrieron fuego contra el automóvil en al menos 15 ocasiones, asegurando la muerte inmediata de la policía segunda.

El crimen de la agente de tránsito en León

La primera víctima del periodo fatal, una mujer elemento de Tránsito, fue asesinada la madrugada del sábado 17 de octubre. De acuerdo con los primeros informes, la agente acababa de salir de su domicilio en la colonia Gobernadores, específicamente en la calle Anastasio Bustamante, e intentaba abordar un vehículo de alquiler para trasladarse a su centro de trabajo. Hombres armados la interceptaron en ese momento crítico de desplazamiento, terminando con su vida antes de que pudiera iniciar su labor.

Ataque al segundo turno en el bulevar Las Torres

Otro incidente trágico se registró cerca de las 10 de la mañana, cuando una elemento había salido del turno nocturno. Circulaba en su motocicleta por el bulevar Las Torres, casi llegando al libramiento Sur, cuando fue emboscada por sujetos armados. Este ataque ocurrió en el perímetro urbano de León, sumándose a la lista de bajas que evidencian la expansión geográfica de la violencia contra el sector seguridad en el estado de Guanajuato.

Muerte de Óscar Leonel en San Francisco del Rincón

La última víctima, Óscar Leonel, fue identificada como Policía Segundo y era conocido localmente como "El Caballo". El ataque se produjo el sábado cuando regresaba a casa tras su jornada laboral. El agente fue interceptado por sujetos armados en el cruce del Libramiento Sur y el bulevar Emiliano Zapata, cerca del fraccionamiento La Mezquitera. Lo trasladaron en un vehículo particular para recibir atención de emergencia, pero sus lesiones fueron letales y murió mientras estaba en el hospital.

Contexto militar y seguridad regional

Además de los ataques a civiles policiales, el mismo sábado se registró un ataque contra dos militares pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Tras horas de lucha contra sus heridas en un hospital, uno de ellos falleció. Este evento subraya la tensión generalizada en la región, donde tanto los elementos civiles como los militares enfrentan amenazas directas y coordinadas que trascienden los horarios de servicio oficial.

Impacto inmediato en las corporaciones de seguridad

La muerte de cuatro efectivos en tan pocas semanas representa un golpe devastador para las corporaciones de Silao, Celaya y San Francisco del Rincón. Las fuerzas de seguridad enfrentan un ambiente de miedo y desconfianza, ya que los atacantes demuestran capacidad para identificar y localizar a los agentes independientemente de su ubicación física. La recurrencia de los sábados sugiere una意图 de romper el moral de las fuerzas de seguridad en sus momentos de menor vigilancia institucional.

Próximos pasos y respuesta institucional

Las autoridades locales y estatales han iniciado investigaciones para identificar a los responsables de estas emboscadas. Se espera que las fuerzas federales y estatales intensifiquen los operativos de seguridad, aunque el patrón de atacar en días libres dificulta la prevención tradicional. La comunidad de Guanajuato requiere respuestas urgentes que garanticen la protección de quienes ejercen funciones de seguridad pública, ante la escalada de violencia que ha cobrado vidas inocentes en sus momentos de descanso.