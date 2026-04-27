Ola de Violencia en Reynosa Tras la Detención de un Líder del Cártel del Golfo

La detención de Alexander ‘N’, presunto líder de ‘Los Metros’ del Cártel del Golfo, desató bloqueos, incendios y ataques al sistema de videovigilancia en Reynosa y municipios aledaños. Las autoridades responden con un operativo coordinado para restablecer el orden y reforzar la seguridad.

La ciudad de Reynosa , Tamaulipas , se vio sacudida por una ola de violencia tras la ejecución de un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) que culminó con la detención de Alexander ‘N’, presunto líder de una célula operativa del Cártel del Golfo, específicamente del grupo conocido como ‘ Los Metros ’.

El operativo, desencadenado por una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de individuos armados y posible almacenamiento de armas y drogas en una vivienda de la colonia Vicente Guerrero, se llevó a cabo con la coordinación de la Policía Federal Ministerial. La información recibida fue verificada y posteriormente se obtuvo una orden de cateo judicialmente autorizada, lo que permitió a las autoridades ingresar al inmueble y realizar la detención.

Durante la intervención, se aseguró un arsenal considerable que incluía armas de fuego de calibre 7.62x39 mm, cartuchos de diversos calibres, cargadores, equipo táctico, cuatro vehículos y un teléfono celular, además de documentación relevante para la investigación. La detención de Alexander ‘N’ no estuvo exenta de consecuencias inmediatas. Grupos criminales reaccionaron con violencia, desatando una serie de bloqueos carreteros, incendios intencionales de vehículos y ataques directos contra el sistema de videovigilancia pública de la ciudad.

Estos actos vandálicos se extendieron no solo a Reynosa, sino también a municipios colindantes como Gustavo Díaz Ordaz y Miguel Alemán, afectando a más de diez puntos estratégicos del sistema de monitoreo. Las autoridades estatales y federales respondieron rápidamente, desplegando un operativo coordinado para restablecer la circulación vehicular y contener los disturbios. Se implementaron medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y se reforzaron los patrullajes en puntos clave de la frontera norte de Tamaulipas.

Afortunadamente, hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas como resultado de estos enfrentamientos. El detenido, Alexander ‘N’, y las evidencias incautadas fueron puestos a disposición de la FGR en Reynosa, donde se continúa con la investigación para determinar su grado de participación en actividades ilícitas y desmantelar la estructura criminal a la que pertenece.

La Fiscalía General de la República busca establecer la conexión de este individuo con otros miembros del Cártel del Golfo y rastrear el origen de las armas y el financiamiento de la organización. La situación en Reynosa sigue siendo tensa, y las autoridades mantienen un estado de alerta máximo, reforzando la coordinación con entidades vecinas para prevenir nuevos actos de violencia y garantizar la seguridad de la población.

Se espera que las investigaciones en curso arrojen luz sobre la estructura y operaciones de ‘Los Metros’ y contribuyan a debilitar el poder del Cártel del Golfo en la región. La respuesta contundente de las autoridades busca enviar un mensaje claro a los grupos criminales: la impunidad no será tolerada y se hará todo lo posible para garantizar la paz y la seguridad en Tamaulipas.

La colaboración ciudadana ha sido fundamental en este caso, y se insta a la población a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes. El gobierno estatal y federal reafirman su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y la lucha contra el crimen organizado, implementando estrategias integrales que aborden las causas estructurales de la violencia y promuevan el desarrollo social y económico de la región.

La prioridad es proteger a la población y garantizar un entorno seguro para todos los habitantes de Tamaulipas. Se están analizando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia que no fueron dañadas para identificar a los responsables de los actos vandálicos y llevarlos ante la justicia.

Además, se están reforzando las medidas de seguridad en las instalaciones estratégicas de la ciudad para prevenir futuros ataques. La situación en Reynosa es un claro ejemplo de los desafíos que enfrenta México en la lucha contra el crimen organizado, y requiere de un esfuerzo coordinado y sostenido de todas las instituciones de gobierno y la sociedad civil





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