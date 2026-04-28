Ola de Violencia Feminicida en Oaxaca: Segunda Mujer Asesinada en un Mes en San Pedro Atoyac

El asesinato de Lucina V. en San Pedro Atoyac, Oaxaca, eleva a dos el número de feminicidios en el municipio en un mes, generando alarma y exigencias de justicia por parte de la comunidad. La falta de seguridad y la impunidad son factores clave en la escalada de la violencia.

La violencia continúa escalando en San Pedro Atoyac , Oaxaca , con el reciente asesinato de Lucina V., una mujer de 53 años, a balazos en la cancha municipal de básquetbol durante una fiesta familiar.

Este trágico incidente marca el segundo feminicidio en el mismo municipio en tan solo un mes, generando una profunda consternación y alarma entre los habitantes. El anterior caso, ocurrido el 20 de marzo, cobró la vida de Carmela V.A. , de 41 años, también víctima de disparos, y dejó a su hija herida.

La falta de una respuesta clara por parte de las autoridades locales y la ausencia de elementos de la policía municipal son señaladas por los vecinos como factores que contribuyen a la creciente inseguridad. La comunidad, ubicada en la Costa de Oaxaca y perteneciente al distrito de Santiago Jamiltepec, se encuentra en un estado de vulnerabilidad ante la persistencia de la violencia feminicida. La situación en San Pedro Atoyac refleja una tendencia preocupante a nivel estatal.

Según el seguimiento hemerográfico del Centro de Documentación del Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos (GESMujer), Oaxaca registró 19 feminicidios entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2024. Las regiones más afectadas son los Valles Centrales, el Istmo de Tehuantepec y la región Costa, donde la impunidad y la falta de recursos para la prevención y atención de la violencia de género perpetúan el ciclo de violencia.

La indignación es palpable entre las familias y, especialmente, entre las mujeres de esta comunidad mixteca, quienes exigen justicia y medidas efectivas para garantizar su seguridad. La ausencia de información oficial sobre las investigaciones y la falta de detenciones en ambos casos alimentan la desconfianza en las autoridades y el temor a que estos crímenes queden impunes. La comunidad clama por una mayor presencia policial y una estrategia integral para abordar las causas estructurales de la violencia de género.

Paralelamente a estos lamentables hechos en Oaxaca, otras investigaciones criminales avanzan a nivel nacional. La Fiscalía General de la República (FGR) ha ampliado el caso de los hermanos Farías, agregando el delito de narcotráfico y exponiendo una red vinculada a aduanas y contrabando. En Chihuahua, la gobernadora Maru Campos ha confirmado que no asistirá al Senado, argumentando que no desea comprometer información sobre la posible presencia de agentes de la CIA.

Esta declaración ha generado controversia y ha sido objeto de atención por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien afirmó que la FGR tendrá la última palabra al respecto. Además, se ha dado a conocer el hallazgo del cuerpo sin vida de Dayra Michell, una joven desaparecida en Baja California Sur, cuyo caso se investiga como feminicidio.

El magistrado ha explicado las sanciones aplicadas a los menores involucrados en el feminicidio de Leyla Monserrat en Sonoyta, Sonora, enfatizando que el juez se limitó a aplicar la ley vigente. Estos diversos casos, aunque distintos en su naturaleza y ubicación geográfica, ponen de manifiesto la complejidad y la gravedad de la situación de inseguridad y violencia que enfrenta México





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