Ola de Violencia Sacude Culiacán: Siete Muertos y Múltiples Heridos en Ataques

Culiacán, Sinaloa, enfrenta una escalada de violencia con múltiples ataques que han dejado un saldo trágico de siete muertos, incluyendo un maestro, y varios heridos. Las autoridades investigan los incidentes y se debate la situación legal del exgobernador Rubén Rocha.

Culiacán , Sinaloa , se encuentra sumido en una ola de violencia que ha cobrado la vida de al menos siete personas y ha dejado a varias más heridas en múltiples ataques registrados a lo largo de la ciudad.

Entre las víctimas se lamenta la pérdida de un maestro y mediador de lectura, un hecho que ha consternado a la comunidad educativa y a la sociedad en general. Los incidentes, que se han producido en diversos puntos estratégicos de la capital sinaloense, incluyen balaceras en estacionamientos de tiendas de autoservicio, enfrentamientos armados en plazas comerciales cercanas a la Fiscalía General del Estado, y ataques directos contra individuos que transitaban por las calles o se encontraban en sus vehículos.

La situación ha generado una profunda preocupación entre los ciudadanos, quienes exigen a las autoridades una respuesta contundente para garantizar su seguridad y restablecer el orden público. Las investigaciones están en curso para determinar los motivos de estos ataques y la posible conexión entre ellos, así como para identificar y detener a los responsables.

La violencia se ha intensificado en las últimas semanas, poniendo de manifiesto la persistencia de la criminalidad organizada en la región y la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y combate al delito. La comunidad exige transparencia en las investigaciones y resultados concretos que permitan frenar esta espiral de violencia que amenaza la paz y la tranquilidad de Culiacán.

Uno de los incidentes más graves ocurrió en una plaza comercial ubicada en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos, muy cerca de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Allí, se desencadenó un enfrentamiento entre grupos armados que resultó en la muerte de tres hombres y dejó a una mujer herida. Las autoridades encontraron frente a la plaza, denominada “Cuatro Ríos”, el cuerpo de una persona a bordo de un automóvil Volkswagen Virtus.

Más adelante, en el interior de la plaza, localizaron otros dos cuerpos masculinos y un arma automática. La mujer herida fue encontrada en un vehículo Hyundai con impactos de bala, aunque su relación con las víctimas mortales aún no ha sido establecida. Este incidente, por su ubicación y magnitud, ha generado una gran conmoción y ha puesto en evidencia la audacia de los grupos criminales que operan en la ciudad.

Además de este enfrentamiento, se registraron otros ataques en diferentes colonias de Culiacán, como Toledo Corro, Cuatro de Marzo, Plutarco Elías Calles y Rafael Buelna. En estos incidentes, individuos fueron atacados a tiros mientras caminaban, viajaban en vehículos o se encontraban en negocios locales.

Uno de los casos más desgarradores es el de Ángel Leonel “N”, un joven de 17 años que fue privado de su libertad junto con otro menor y cuyo cuerpo fue encontrado con las manos atadas y múltiples impactos de bala. La situación ha generado un clima de miedo e incertidumbre entre los habitantes de Culiacán, quienes temen ser víctimas de la violencia en cualquier momento.

Paralelamente a estos hechos violentos, se ha abierto un debate sobre la situación legal del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien recientemente solicitó una licencia a su cargo. Diversos sectores políticos y legales se preguntan si Rocha sigue teniendo fuero constitucional y si puede ser procesado por algún delito. Abogados explican que, para que Rocha pueda ser juzgado, es necesario que sea desaforado por el Congreso del Estado o que renuncie a su cargo.

El exgobernador enfrenta acusaciones de presuntos actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas contundentes en su contra. La discusión sobre el caso de Rocha se suma a la tensión política y social que vive Sinaloa, y ha generado críticas por parte de la oposición, que acusa al gobierno de Morena de proteger a los funcionarios corruptos.

Mientras tanto, la ciudadanía exige que se investiguen a fondo las denuncias contra Rocha y que se le aplique la ley en caso de que se comprueben los delitos que se le imputan. La situación en Sinaloa es compleja y requiere de una estrategia integral que combine el uso de la fuerza con políticas sociales y económicas que aborden las causas de la violencia y la impunidad.

La comunidad espera que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos y restaurar la confianza en las instituciones





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