Ola Monclovense intensifica limpieza y recolección de basura en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal anuncia el refuerzo de la Ola Monclovense en el último trimestre del año, con apoyo del Gobierno del Estado para mejorar la limpieza en Monclova.

El municipio de Monclova, Coahuila, ha iniciado un protocolo de refuerzo en las operaciones de saneamiento urbano, centrado en la iniciativa conocida como Ola Monclovense. El alcalde Carlos Villarreal confirmó que las acciones de limpieza, mantenimiento y recolección de basura se intensificarán notablemente durante el último trimestre del año, con el respaldo directo del Gobierno del Estado. Este movimiento busca garantizar que los servicios públicos cubran adecuadamente las necesidades de la población en los distintos sectores de la ciudad.

Estrategia de limpieza tras temporada de lluvias

La Ola Monclovense mantiene actividades de día y de noche en diferentes puntos de la ciudad para garantizar una respuesta inmediata a las contingencias sanitarias. El edil detalló que las cuadrillas realizan trabajos de limpieza y rehabilitación sobre la avenida Las Torres, además de acciones de bacheo, mantenimiento del alumbrado público y recolección de basura. Estas labores buscan atender las necesidades de los distintos sectores, particularmente después de la reciente temporada de lluvias.

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Apoyo gubernamental para ampliar coberturas

Carlos Villarreal destacó que la atención a las colonias requiere presencia constante y coordinación para responder a las necesidades de la población. Asimismo, reconoció el apoyo del Gobierno del Estado para ampliar las acciones de limpieza y sumar esfuerzos en beneficio de las familias monclovenses. El mandatario municipal enfatizó que el trabajo en equipo con las autoridades estatales permitirá optimizar los recursos disponibles y aumentar la eficiencia en la recolección de residuos sólidos.

Impacto directo en la recolección de residuos

Durante el último trimestre del año, estas acciones se intensificarán para reforzar principalmente la recolección de basura en todo el municipio. El alcalde señaló que el objetivo es asegurar que la basura sea retirada de manera oportuna en todas las zonas habitadas, reduciendo así los riesgos de enfermedades y mejorando la estética urbana. Esta estrategia representa un compromiso firme con la salud pública y el bienestar de los ciudadanos que dependen de estos servicios esenciales.

Compromiso con la seguridad y el orden público

El fortalecimiento de la Ola Monclovense también implica una mayor visibilidad de las unidades de limpieza, lo que contribuye a la sensación de seguridad y orden en las calles. Carlos Villarreal expresó: "Seguimos fortaleciendo la Ola Monclovense y trabajando en todos los sectores de nuestra ciudad. En equipo con el gobierno del estado estaremos reforzando, durante este último trimestre del año, las labores de recolección en todo Monclova". Este mensaje refuerza la intención de mantener una comunicación clara y transparente con la comunidad.

Próximos pasos y seguimiento de acciones

Las autoridades municipales han establecido un calendario de seguimiento para evaluar la efectividad de las nuevas medidas implementadas. Se prevé una revisión periódica de las zonas con mayor acumulación de residuos para reasignar recursos según sea necesario. La colaboración entre los trabajadores municipales y el apoyo estatal asegura que los estándares de limpieza se mantengan altos durante los próximos meses, respondiendo a las demandas de los vecinos y visitantes de Monclova.