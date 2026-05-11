Olivia y Liam encabezan la lista de nombres más populares en Estados Unidos

El informe muestra cómo se han conservado durante siete años consecutivos como los nombres más populares en Estados Unidos, mostrando también cómo evolucionan las preferencias de las familias con el paso del tiempo.

Una de las primeras grandes decisiones que los padres deben tomar sobre la vida de sus hijos es elegir un nombre. Algunos recurren a tradiciones familiares; otros buscan inspiración en libros, el cine o las personas más famosas del momento.

Pero, al final, ciertos nombres logran imponerse y convertirse en símbolo de toda una generación. ,En 2025, Olivia y Liam volvieron a ocupar ese lugar. ,La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) reveló esta semana que ambos nombres encabezaron nuevamente la lista de los más registrados en el país, consolidando un dominio de siete años consecutivos.

En el marco del Día de las Madres, el anuncio da una muestra cultural de las familias estadounidenses y de cómo evolucionan sus preferencias con el paso del tiempo





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