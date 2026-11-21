El Olympiacos evalúa fichar a Santiago Sandoval y Bryan González del Chivas para el mercado de invierno 2027, sumando 14 millones de euros en valor.

El Olympiacos está monitoreando de cerca la situación de dos de sus compañeros de equipo, Santiago Sandoval y Bryan González, quienes juegan actualmente en el Chivas. La directiva del club griego considera seriamente incluir a este dúo rojiblanco en sus planes para el próximo mercado de fichajes. Esta estrategia se desarrolla en medio de una competencia interna por la titularidad dentro de la propia plantilla del Olympiacos.

Armando 'Hormiga' González continúa luchando por asegurar un lugar fijo en el once inicial bajo la dirección técnica de Imanol Alguacil. A pesar de haber respondido con goles en su desempeño reciente, el delantero mexicano aún no logra consolidar la confianza completa de su cuerpo técnico. Sin embargo, la alta jerarquía del club se muestra satisfecha con la calidad que ha demostrado dentro del campo de juego hasta el momento actual.

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Evaluación del mercado de invierno

La intención del equipo del Pireo es realizar una oferta formal por Santiago Sandoval y Bryan González cuando el mercado de transferencia abra oficialmente el 1 de enero de 2027. Esta fecha marca el inicio del período de fichajes de invierno, oportunidad clave para que el Olympiacos fortalezca su plantel con experiencia directa. La búsqueda de antiguos compañeros de equipo obedece a una estrategia de integración y conocimiento mutuo entre los jugadores.

El valor de mercado de estos jugadores ha experimentado un aumento significativo según los datos más recientes. De acuerdo con Transfermarkt, Santiago Sandoval posee actualmente una tasación de 6.5 millones de euros. Por su parte, Bryan González está valorado en 7.5 millones de euros, lo que representa una cifra sustancial para cualquier negociación futura con el club mexicano.

Análisis financiero y contratos vigentes

La suma total del valor de mercado de ambos jugadores alcanza los 14 millones de euros, una cifra de referencia crítica para evaluar el costo de una eventual negociación con el Chivas. Este monto refleja la confianza de la plataforma de estadísticas en el rendimiento actual de los futbolistas mexicanos. Sandoval, en particular, ha visto cómo su valor financiero se duplicó recientemente, pasando de valer 3.5 millones de euros a 6.5 millones de euros en la última actualización oficial de la plataforma.

Además de su valor de mercado, el factor contractual juega un papel determinante en las posibilidades de transferencia. Santiago Sandoval mantiene un contrato vigente con el Guadalajara que se extiende hasta el año 2029. Esta situación implica que el Olympiacos debería esperar a que expire dicha cláusula o negociar un traspaso con un coste considerable para anticipar su salida antes de la finalización del acuerdo.

Producción estadística del delantero mexicano

Desde su llegada a Grecia en el mes de agosto, Armando González ha acumulado un registro impresionante de producción ofensiva. Durante este período, el ex delantero de Chivas ha anotado seis goles y proporcionado dos asistencias clave en 13 partidos oficiales disputados con el Olympiacos. Su capacidad goleadora se ha manifestado en las tres competencias que el equipo de Imanol Alguacil disputan actualmente.

La distribución de sus goles abarca todas las ligas en las que participa el conjunto griego. Ha marcado tres tantos en la Copa de Grecia, dos en la UEFA Europa League y uno en la Superliga griega. Este historial demuestra su versatilidad y efectividad ante diferentes tipos de rivales y presiones tácticas. Su primer gol en la liga griega llegó el 8 de noviembre ante el PAOK, donde ingresó como cambio al minuto 56 y convirtió en ventaja en apenas dos minutos.

El rendimiento promedio de Armando González en la temporada actual es estadísticamente sólido. Promedia un gol o una asistencia cada 72 minutos con el conjunto del Pireo. A pesar de estos números positivos, sigue buscando ganarse un lugar fijo en el once inicial. El canterano aparece con más fuerza en el radar deportivo del club, mientras que el interés por Bryan González se originó en reportes del periodista Kery Ruiz.