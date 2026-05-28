Omar Alejandro López Campos asume como suplente de Enrique Inzunza en el Senado

El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez anunció su licencia para ausentarse del periodo extraordinario del Senado de la República, lo que llevó a la designación de Omar Alejandro López Campos como su suplente oficial. López Campos, originario de Culiacán, es licenciado en Arquitectura y ha desarrollado su carrera dentro de dependencias estatales y organismos públicos en Sinaloa.

Omar Alejandro López Campos se convirtió en el suplente oficial del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez luego de que este último anunciara que solicitaría licencia para ausentarse del periodo extraordinario del Senado de la República.

La decisión ocurre en medio de los señalamientos realizados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Inzunza Cázarez por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la facción conocida como Los Chapitos. Enrique Inzunza justificó su ausencia al señalar que existe una "embestida mediática" impulsada, según dijo, por "personeros y medios de la derecha", motivo por el que decidió que su suplente participara en las sesiones legislativas programadas para los días 28 y 29 de mayo.

Omar Alejandro López Campos, originario de Culiacán, es licenciado en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su trayectoria política y administrativa se ha desarrollado principalmente dentro de dependencias estatales y organismos públicos en Sinaloa, manteniendo hasta ahora un perfil de bajo protagonismo público.

Entre los cargos que ha ocupado destacan: director del Departamento de Integración y Evaluación en el ISSSTE, jefe del Departamento de Compras del Congreso del Estado de Sinaloa y subsecretario de Normatividad e Información Registral del Gobierno de Sinaloa. Con la licencia de Inzunza, López Campos asumirá temporalmente las funciones legislativas en la Cámara Alta. La llegada de López Campos al Senado ocurre en un contexto político marcado por las investigaciones y señalamientos que enfrentan figuras del círculo político sinaloense.

Tanto Enrique Inzunza Cázarez como Rubén Rocha Moya fueron acusados formalmente por el Distrito Sur de Nueva York el pasado 29 de abril de 2026 por presuntos nexos con el narcotráfico. En ese escenario, el relevo legislativo llamó la atención debido a que López Campos desarrolló gran parte de su carrera dentro de la estructura política y administrativa vinculada al gobierno de Rocha Moya. López Campos asumirá durante un periodo extraordinario clave.

Mientras López Campos ocupará el escaño en el pleno, Enrique Inzunza señaló que continuará siguiendo las sesiones a distancia y colaborando con el grupo parlamentario de Morena mediante opiniones y argumentos relacionados con los dictámenes que serán discutidos. López Campos evitó pronunciarse previamente sobre el caso de Rocha Moya e Inzunza.

Semanas antes de asumir como senador suplente, Omar Alejandro López Campos fue cuestionado por medios de comunicación sobre el caso de Enrique Inzunza y la posibilidad de asumir el cargo legislativo. En ese momento evitó profundizar en el tema y respondió con frases breves como "No sé de ese tema" y "No estamos en esa dinámica". Enrique Inzunza publicó un mensaje anunciando su licencia a través de sus redes sociales.

En su mensaje señaló que se encontraba en la CDMX, en el Senado mexicano, y que había acudido a la sede desde el día de ayer en atención a la cita para la sesión extraordinaria. También afirmó que siempre ha sido cabal en el cumplimiento de sus deberes y que, ante la "embestida mediática", decidió que su suplente participara en las sesiones correspondientes.

Además, sostuvo que continuará respaldando a la bancada de Morena desde fuera del pleno legislativo





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