Omar Campos lidera minutos en Cruz Azul y supera a Charly Rodríguez

El lateral mexicano Omar Campos encabeza la tabla de juego en Cruz Azul con 1,223 minutos, superando a figuras internacionales bajo la directriz de Joel Huiqui.

El defensa mexicano Omar Campos se ha consolidado como el pilar fundamental del plantel de Cruz Azul, liderando la clasificación de jugadores con mayor cantidad de minutos disputados durante el actual ciclo competitivo. Esta posición de privilegio sitúa al lateral por encima de estrellas de talla internacional del club, evidenciando un cambio estructural en la titularidad bajo la conducción técnica actual.

Registro récord de minutos disputados

Campos encabeza la tabla con un total de 1,223 minutos repartidos a lo largo de 16 partidos jugados, donde ha asumido la titularidad en 15 ocasiones. Este desempeño lo coloca en un lugar destacado dentro del equipo, superando la participación acumulada de otras figuras clave del esquema táctico del conjunto cementero.

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Charly Rodríguez, uno de los delanteros más reconocidos del elenco, aparece en segundo lugar con 1,152 minutos jugados durante el torneo Apertura 2026. La brecha entre ambos atletas refleja la confianza otorgada al lateral izquierdo en los sistemas defensivos y de transición del club.

Jesús Orozco, conocido como Chiquete, completa el podio de los futbolistas con mayor continuidad en el campo de juego. El mediocampista acumula 1,134 minutos, cerrando el grupo de líderes que demuestra la solidez del bloque titular durante las recientes jornadas.

Superación a figuras internacionales

La trayectoria de Campos contrasta marcadamente con la presencia de jugadores de jerarquía global como José Paradela, Agustín Palavecino y Erik Lira. A pesar de sus renombres y experiencia, estos athletes han registrado tiempos de juego menores al del lateral mexicano en las competiciones recientes.

Erik Lira, por ejemplo, acumula 991 minutos disputados en el Apertura 2026, distribuidos en 13 encuentros. Esta cifra subraya cómo la competencia interna por las posiciones fijas ha favorecido la consistencia de Campos frente a nombres con mayor proyección mediática o historial internacional.

Agustín Palavecino y Nicolás Ibáñez también se encuentran por detrás en la escala de productividad física. La preeminencia de Campos no es casual, sino el resultado de una evolución gradual adaptada a las exigencias específicas impuestas por el cuerpo técnico en las etapas recientes.

Evolución desde su llegada a México

Los inicios de Omar Campos en La Noria fueron marcados por la escasez de oportunidades y la adversidad física. Llegó al cuadro para el Clausura 2025, periodo en el que disputó apenas cinco partidos con un total de 137 minutos jugados, demostrando al principio dificultades para integrarse plenamente al ritmo de juego.

Durante su primera etapa, Campos sufrió una lesión de grado dos en el ligamento colateral medial. Este evento ocurrió en un enfrentamiento contra Chivas, lo que complicó significativamente su primer semestre como jugador del club cementero y retrasó su consolidación.

Su situación comenzó a mejorar en el Apertura 2025, aunque la titularidad seguía siendo incierta. Participó en 14 encuentros, pero solamente cuatro veces apareció desde el inicio, cerrando la fase regular con 441 minutos. Este dato evidencia que el aumento en las apariciones no garantizó automáticamente un puesto fijo en el once inicial.

Consolidación bajo la dirección de Joel Huiqui

El punto de inflexión definitivo llegó en el Clausura 2026, cuando Campos alcanzó los 1,003 minutos repartidos en 15 partidos. Con 11 titularidades en ese periodo, comenzó a dejar atrás su rol como alternativa para convertirse en una pieza innegociable de la estrategia deportiva.

Esta transformación se consolidó bajo las órdenes directas de Joel Huiqui en la banca. La confianza del técnico mexicano en las capacidades defensivas y de salida de juego de Campos ha sido determinante para revertir la oscura situación inicial que atravesaba el jugador tras su transferencia desde Estados Unidos.

Hoy, poco más de un año después de su llegada, Omar Campos lidera la tabla de minutos, demostrando que la continuidad y la resiliencia ante lesiones y dudas han pagado los frutos. Su desarrollo personal ha sido tan crucial para el equipo como el aporte técnico de sus compañeros de plantilla.