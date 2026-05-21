Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, sigue proceso por violencia familiar

El boxeador profesional Omar Chávez, hijo del ex campeón mundial Julio César Chávez, fue vinculado a proceso por el presunto delito de violencia familiar. Aunque continuará el procedimiento en libertad, luego de una determinación judicial emitida en Culiacán, Sinaloa.

Omar Chávez , hijo del ex campeón mundial Julio César Chávez , fue vinculado a proceso por el presunto delito de violencia familiar . Aunque continuará el procedimiento en libertad, luego de una determinación judicial emitida en Culiacán, Sinaloa.

La resolución se dio luego de una audiencia celebrada ante un juez del sistema penal acusatorio, donde la defensa del deportista solicitó una revisión de su situación jurídica. Como resultado, la autoridad judicial resolvió iniciar formalmente el proceso penal, pero autorizó una suspensión condicional del procedimiento, mecanismo legal que permite al imputado enfrentar el caso fuera de prisión, sujeto al cumplimiento de medidas específicas.

El nombre del pugilista apareció en el Registro Nacional de Detenciones, luego de que fuera puesto bajo resguardo y trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto. Sin embargo, posteriormente se confirmó que Chávez no fue capturado en un operativo policial, sino que se presentó a una audiencia judicial en la Sede de Justicia Penal Acusatorio y Oral ubicada en la zona de Aguaruto, donde quedó a disposición de la autoridad.

Las indagatorias están relacionadas con una denuncia por presunta agresión contra su pareja sentimental, caso en el que también se mencionaron lesiones; no obstante, la resolución judicial conocida hasta el momento corresponde al delito de violencia familiar. Con esta decisión, Omar Chávez abandonó el penal y seguirá el proceso conforme a las condiciones establecidas por el juez





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