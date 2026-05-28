Omar García Harfuch descarta aspiración presidencial para 2030 y se centra en la estrategia de seguridad

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que pensar en las elecciones de 2030 sería irresponsable y reiteró que su única prioridad es encabezar la estrategia de seguridad nacional. El funcionario, con alta aprobación, atribuyó los resultados al trabajo coordinado de todo el gabinete y destacó el liderazgo de la presidenta Sheinbaum en materia de seguridad.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ), Omar García Harfuch , descartó tajantemente que esté considerando una candidatura para las elecciones presidenciales de 2030, calificando dicha idea como irresponsable en el contexto actual.

En una entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el funcionario reiteró que su única prioridad es ejercer como secretario de Seguridad y concentrarse en la estrategia de seguridad nacional, una tarea que, según afirmó, requiere atención total y coordinación permanente con todas las instituciones involucradas. García Harfuch, quien suele aparecer como uno de los funcionarios federales con mayor nivel de aprobación ciudadana, explicó que no contempla construir una plataforma política personal ni utilizar su popularidad con fines electorales.

Consideró que hablar de una candidatura presidencial en este momento sería una distracción peligrosa, dado la complejidad y la magnitud de los desafíos de seguridad que enfrenta el país. El secretario atribuyó su alto nivel de reconocimiento público a su papel como vocero de los avances en materia de seguridad, pero fue enfático en aclarar que los resultados obtenidos no son exclusivos de su gestión ni de la SSPC.

Según detalló, los logros son producto de un trabajo coordinado entre todo el gabinete de seguridad, incluyendo la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar). Esta colaboración interinstitucional, dijo, es lo que permite identificar a la administración con buenos resultados. Recalcó que los créditos deben compartirse y que el mérito belongs a todo el equipo que día a día参与 en operativos de alto riesgo en todo el territorio nacional.

García Harfuch también destacó el fortalecimiento institucional derivado del involucramiento directo de la presidenta Claudia Sheinbaum en la estrategia de seguridad. Afirmó que tener a la mandataria dirigiendo personalmente la estrategia hace la diferencia y se nota en la coordinación entre las distintas corporaciones.

Reveló, además, que la presidenta encabeza ceremonias privadas mensuales donde se reconoce el desempeño de elementos destacados de las fuerzas federales, un gesto que, según el secretario, motiva a los servidores públicos que arriesgan su vida en operativos en terreno. El funcionario concluyó reafirmando su compromiso con la seguridad pública y recordando que su continuidad en el cargo dependerá de la decisión de la presidenta, dejando claro que cualquier especulación sobre sus aspiraciones políticas futuras es prematura e irresponsable





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