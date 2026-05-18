OMS declara brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda una emergencia sanitaria de alcance mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la propagación del virus del ébola en la República Democrática del Congo y Uganda como una emergencia de salud pública de alcance mundial, después de una confirmación de contagios en las capitales de ambos países y una provincia del noreste de la República Democrática del Congo.

La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) declaró la propagación del virus del ébola en la República Democrática del Congo y Uganda como una emergencia de salud pública de alcance mundial el sábado por la noche.

La OMS hizo el anuncio un día después de que una principal autoridad de salud pública de África informara que un brote en una provincia del noreste de la República Democrática del Congo estaba relacionado con decenas de muertes sospechosas. También se confirmaron casos en Kinsasa, en la República Democrática del Congo, y Kampala, Uganda, las capitales de ambos países.

En la provincia congoleña de Ituri, donde se identificó por primera vez el brote, se habían notificado 246 casos sospechosos y 80 muertes atribuidas al virus, aunque solo ocho casos se habían relacionado definitivamente con el virus mediante pruebas de laboratorio. Según la OMS, no hay vacuna ni tratamiento aprobados para la cepa Bundibugyo del ébola causante del brote. La magnitud del brote podría ser mucho mayor de lo que se ha detectado y comunicado hasta ahora





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