OMS declara emergencia de salud pública en República Democrática del Congo y Uganda, sin embargo, no 'emergencia pandémica'

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado una«emergencia de salud pública de importancia internacional» por el brote de una cepa del ébola en la República Democrática del Congo y Uganda. El virus del Bundibugyo, una cepa del ébola, es altamente contagioso y no hay vacuna. La declaración, sin embargo, no es considerada una«emergencia pandémica». El organismo advertía de los«altos riesgos de una mayor propagación» del virus en los países vecinos que comparten frontera terrestre con la República Democrática del Congo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado una« emergencia de salud pública de importancia internacional» por el brote de una cepa del ébola en la República Democrática del Congo y Uganda.

El virus del Bundibugyo, una cepa del ébola, es altamente contagioso y no hay vacuna. Sin embargo, el organismo precisó que la situación actual no cumple con los criterios de«emergencia pandémica», según la definición del Reglamento Sanitario Internacional. Por el momento, se advierten«altos riesgos de una mayor propagación» del virus en los países vecinos que comparten frontera terrestre con la República Democrática del Congo





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