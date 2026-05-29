OMS director general visits Congo to support Ebola response, revises mortality rate estimate

The World Health Organization (WHO) has revised the estimated mortality rate for the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo (DRC) to between 30% and 50%. The revised estimate is based on confirmed cases. Anaïs Legand, of the WHO's High-Alert Pathogens Team, stated that the revised estimate means that up to five out of every ten people are likely to die. She also announced the first confirmed recovery from the Ebola outbreak, with a patient discharged from a health facility in the DRC on May 27 after two negative tests.

La tasa de mortalidad del brote de ébola en la República Democrática del Congo se sitúa entre el 30% y el 50%, según ha declarado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó al país para apoyar los esfuerzos por contener la enfermedad. Anaïs Legand, del equipo de patógenos de alta amenaza de la OMS, afirmó que la estimación revisada de la tasa de mortalidad se basa en los casos confirmados.

'Es enorme. Significa que es probable que mueran hasta cinco de cada diez personas', declaró Legand a los periodistas en Ginebra. También se informó sobre la primera recuperación confirmada en el brote, un paciente que se había recuperado del Ébola y había sido dado de alta de un centro de salud en la República Democrática del Congo el 27 de mayo después de dos pruebas negativas





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