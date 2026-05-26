OMS pide acción inmediata en RDC para frenar brote de ébola; descartan contagios en viajeros en Milán

El director de la OMS ha advertido de que el brote de ébola en la República Democrática del Congo está avanzando más rápido que las acciones de los países y ha llamado a los países vecinos a tomar medidas inmediatas para frenarlo. Además, se descartan contagios del virus en dos viajeros en Milán que habían presentado fiebre y que fueron sometidos a una evaluación clínica.

El director del organismo pide a los países vecinos de RDC que actúen de inmediato para frenar el brote; descartan contagios del virus en dos viajeros en Milán Trabajadores de la salud transportan un ataúd para sepultar a una persona presuntamente fallecida por ébola en Bunia , al este de la RDC.

La detección tardía de los primeros casos, la inseguridad en las regiones afectadas, la desconfianza de parte de la población y el hecho de que no hay una vacuna para esta cepa, la, complican la gestión del brote, señaló el director de la OMS durante una reunión ministerial en línea organizada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades ( ‘El ébola avanza más rápido que nuestras acciones’, advierte la OMS; diez países africanos están en riesgo).

La República Democrática del Congo declaró un brote de ébola el 15 de mayo y la semana pasada la OMS elevó el nivel de riesgo de ladecesosen la zona en la que se declaró el brote, la provincia de Ituri, en el noreste del país, explicó el responsable. Las provincias orientales de RDC, donde se detectó por primera vez el brote, ‘son muy inseguras, con un incremento de los combates en los últimos meses, y una importante desconfianza respecto a las autoridades por parte de la población’.

En un comunicado, el ministerio italiano de En un ensayo clínico(norte de Italia) a dos personas que regresaron recientemente de Uganda, y que habían presentado fiebre, han dado resultado negativo, informó el ministerio italiano de Salud. Este lunes se confirmaron en Uganda dos nuevos casos de ébola, lo que eleva a siete el número de contagios en ese país. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!

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