Onda de calor en Guanajuato: temperaturas extremas y recomendaciones para la población

Guanajuato enfrenta una intensa onda de calor con temperaturas que superan los 40 grados Celsius en algunos municipios. Las autoridades recomiendan tomar precauciones para evitar golpes de calor y proteger a los grupos más vulnerables. Se detallan los pronósticos del tiempo para la semana y se proporcionan consejos para enfrentar las altas temperaturas.

Guanajuato , México. - Guanajuato es uno de los 26 estados del país que actualmente se ven afectados por una intensa onda de calor que ha puesto en alerta a las autoridades y a la población.

Aunque la mayoría de los municipios en el estado reportan ambientes calurosos, los municipios de Irapuato, Victoria y Xichú son las entidades más calientes con temperaturas que sobrepasan los 36 grados Celsius. Debido a las altas temperaturas registradas este martes 5 de mayo y los pronósticos para lo que resta de la semana, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones para evitar golpes de calor.

De acuerdo con el reporte meteorológico del estado, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente reporta temperaturas muy calurosas en gran parte del estado, con Irapuato, Xichú y Victoria registrando las temperaturas más altas, entre los 36 y los 40 grados Celsius. Sin embargo, según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, Guanajuato será uno de los 14 estados que esta semana registrarán temperaturas máximas de entre los 40 a los 45 grados, escalando al calor extremo.

Pese a que el ingreso de un nuevo frente frío en interacción con canales de baja presión traerá lluvias intensas al territorio nacional, en el estado el calor se mantendrá estable. Según el reporte extendido de Conagua, estos son los pronósticos del tiempo para Guanajuato el resto de la semana: Martes 5 de mayo: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm), viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h con posibles tolvaneras, temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius.

Miércoles 6 de mayo: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm), viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius. Jueves 7 de mayo: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm), viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius.

Viernes 8 de mayo: Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius. Ante estas temperaturas extremas, las autoridades recomiendan a la población hidratarse adecuadamente, usar ropa ligera y adecuada, evitar la exposición al sol fuerte, comer ligero y cuidar a las mascotas.

Durante la onda de calor, se prioriza el bienestar de los grupos de mayor riesgo como niñas, niños, personas con enfermedades crónicas, trabajadoras y trabajadores agrícolas, personas adultas mayores y mascotas. Además, se han reportado otras noticias relevantes en Guanajuato, como el hecho de que el estado ha salido del top 10 de casos activos de Gusano Barrenador, registrando 54 casos activos y 93 acumulados.

También se ha informado que un anticiclón mantiene la onda de calor en Guanajuato, advirtiendo temperaturas de hasta 45 grados Celsius. Por otro lado, se ha dado a conocer información sobre la declaración patrimonial 2026 y quiénes deben realizarla en Guanajuato





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