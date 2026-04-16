Onda de Calor Sofocará la Ciudad de México: Temperaturas Superarán los 30°C

Se emite aviso especial por altas temperaturas en la capital del país a partir de este jueves 16 de abril, pronosticándose máximas de hasta 31°C. Las autoridades recomiendan precauciones especiales para la población y la atención a grupos vulnerables ante el calor extremo.

La Ciudad de México se prepara para enfrentar una intensa onda de calor que iniciará este jueves 16 de abril y se extenderá hasta el sábado 18 del mismo mes. El Servicio Meteorológico Nacional , en conjunto con las autoridades capitalinas, ha emitido un aviso especial ante las elevadas temperaturas que se registrarán en la mayor parte de la urbe, las cuales podrían alcanzar máximas de entre 29°C y 31°C. Esta situación climatológica representa un desafío significativo para los habitantes, quienes deberán tomar medidas de precaución para mitigar los efectos del calor extremo.

Las recomendaciones para la población son diversas y buscan salvaguardar la salud y el bienestar ante este fenómeno meteorológico. Se insta a la ciudadanía a evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas centrales del día, cuando el calor es más intenso. El uso de ropa de colores claros, sombreros, gorras y gafas de sol se vuelve fundamental para protegerse de los rayos solares. Asimismo, se aconseja mantenerse hidratado consumiendo agua y líquidos de manera constante, así como evitar el consumo de alimentos en la vía pública, ya que las altas temperaturas aceleran su descomposición y aumentan el riesgo de enfermedades gastrointestinales. La atención a personas en situación de vulnerabilidad, como bebés, infantes, adultos mayores y mascotas, es crucial, ya que son los sectores más susceptibles a los padecimientos asociados al calor, como la deshidratación y los golpes de calor.

El ambiente caluroso persistirá hasta el domingo 19 de abril, fecha en la que se espera una ligera disminución de las temperaturas máximas, oscilando entre los 26°C y los 29°C. A pesar de este pronóstico de mejora, el calor seguirá siendo un factor a considerar durante el fin de semana.

Este evento de altas temperaturas coincide con otras problemáticas que afectan la vida cotidiana de los capitalinos. Por ejemplo, se han reportado retrasos significativos en la Línea 3 del Metro, provocando saturación y largas filas debido a un paro. La frase 'Quieres empezar bien y el primer día ya vas tarde' resuena entre los estudiantes que enfrentan estas dificultades para llegar a sus centros de estudio. Paralelamente, diversas noticias resaltan problemáticas sociales y políticas que impactan la ciudad y el país. La Fiscalía de Tamaulipas ha sido señalada por otorgar contratos millonarios a una empresa previamente sancionada por Estados Unidos. En la alcaldía Álvaro Obregón, una familia ha sido desplazada temporalmente de su hogar debido a una fuga de agua que causó severos daños en su patrimonio, reduciéndolo a escombros. Además, expertos han criticado a Infodemia MX, calificándolo como un órgano de propaganda sin metodología de verificación, y señalando que un alto porcentaje de sus desmentidos en 2025 están vinculados a la llamada 4T. En el ámbito político, Andrea Chávez ha solicitado licencia al Senado para dedicarse a lo que ella describe como la tarea de terminar con el dominio del PRIAN en Chihuahua.

Todas estas noticias, sumadas a la inminente onda de calor, configuran un panorama complejo para la Ciudad de México en los próximos días, donde la resiliencia y la adaptación serán claves para enfrentar tanto las adversidades climáticas como los desafíos sociales y políticos. La comunicación efectiva y la implementación de medidas preventivas por parte de las autoridades son esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de la población en estos momentos





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Onda De Calor Altas Temperaturas Ciudad De México Pronóstico Del Tiempo Aviso Especial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estos son los 8 estados en alerta por lluvias, granizo y torbellinos HOY martes 14 de abrilEl Servicio Meteorológico Nacional informó que los efectos de una onda de calor provocarán altas temperaturas en al menos 9 entidades

Read more »

¡Toma tus precauciones! Onda de calor afectará estos estados con temperaturas de hasta 45 gradosConoce las condiciones climáticas que se esperan este miércoles en los diferentes estados del país.

Read more »

Onda de calor azotará a 9 estados con temperaturas de hasta 45 grados en México este miércoles 15 de abrilEl SMN informó que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá ambiente caluroso a muy caluroso sobre el país este miércoles.

Read more »

Onda de calor sofoca al menos nueve estados con temperaturas de hasta 45 gradosLas autoridades advirtieron condiciones de temperaturas inusualmente altas y fuertes rachas de viento

Read more »

Emiten ALERTA URGENTE por CALOR de más de 30ºC que sofocará la CDMX desde el 16 al 18 de abrilLas autoridades recordaron a los ciudadanos a atender las recomendaciones necesarias y a mantenerse informados a través de fuentes oficiales

Read more »

Clima en Edomex: ¡Toma agua! Conagua alerta por onda de calor en estas zonasConoce cómo estará el clima en el Estado de México HOY 16 de abril de 2026, y las temperaturas que nos deparan en el día.

Read more »