Ondas tropicales 6 y 7 intensificarán lluvias en México durante fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional alerta por precipitaciones con descargas eléctricas y probable granizo, con riesgo de deslaves e inundaciones en varias entidades del país.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) de la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ) informó que las ondas tropicales número 6 y 7 intensificarán las precipitaciones en gran parte de México durante el fin de semana, del 12 al 15 de junio.

La onda tropical número 6 se desplazará sobre el sureste, sur, oriente, centro y occidente del territorio nacional, interactuando con una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico que se ubica sobre el suroeste del golfo de México, así como con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y una vaguada en altura que crossingará el centro y occidente del país. Esta configuración atmosférica mantendrá el potencial de lluvias chubascos a lluvias muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en regiones de Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se esperan temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán. La onda de calor continuará en Sonora (centro, este y sureste), Chihuahua (este, oeste y suroeste), Durango (noroeste y norte) y Sinaloa (norte), e iniciará en Baja California (noreste). Para la Ciudad de México, se pronostica ambiente fresco en la mañana con cielo medio nublado a nublado y bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, el ambiente será templado a cálido con cielo nublado y probabilidad de lluvias muy fuertes en el Estado de México (centro, suroeste y este) y lluvias puntuales fuertes en la capital, condiciones que podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima en la Ciudad de México oscilará entre 14 y 16°C y la máxima entre 25 y 27°C. En Toluca, se prevé mínima de 11 a 13°C y máxima de 20 a 22°C. El viento será de dirección variable con speeds de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Durante el periodo de pronóstico, la onda tropical 6 interactuará también con una zona de baja presión que ingresará a las costas de Tamaulipas y Veracruz, lo que reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste del país, con lluvias puntuales intensas en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Nayarit y Jalisco. Un canal de baja presión sobre la sierra madre occidental, unido a la divergencia e ingreso de humedad del océano Pacífico, generará lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte del país, con lluvias puntuales intensas en Chihuahua.

Una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera se desplazará gradualmente sobre la Península de Yucatán, reforzada por la aproximación e ingreso de la onda tropical número 7 a dicha península, lo que mantendrá los chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la región. Las lluvias intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Pronóstico detallado para el viernes 12 de junio: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Jalisco (centro y oeste), Puebla (norte, centro y sureste), Veracruz (norte, centro y sur), Oaxaca (norte, este y sureste), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (este, sur y sureste), Campeche (oeste y suroeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Chihuahua (sur y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte y este), Estado de México (centro, suroeste y este), Tlaxcala, Morelos, Nayarit (sur) y Guerrero (norte y noroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Sonora (este y sureste), Sinaloa (noreste), Colima, Michoacán (norte, centro y este), Guanajuato (sur y sureste), Querétaro (norte) y Ciudad de México. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes





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